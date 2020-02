Risca lateral reina nos penteados da LFW inverno 2014

Os penteados com risca lateral dominaram as passarelas da edição de inverno 2014 da London Fashion Week, que terminou nesta segunda (18). Para variar o look, as marcas apostaram nos cabelos presos e em diferentes texturas. Inspire-se e copie: risca lateral é clean e chique!

Antonio Berardi combinou a risca lateral com batom vermelho

Foto: Getty Images

No desfile de Antonio Berardi, destaque para a combinação de texturas: enquanto o topo tem acabamento molhado e é “colado” na cabeça, o comprimento é seco.

O visual da Erdem é um clássico

Foto: Getty Images

O penteado da Erdem segue a mesma fórmula: risca lateral e combinação de texturas. Look minimalista e à prova de erros!

O penteado do desfile de Tom Ford é ótimo para variar o look

Foto: Getty Images

O acabamento molhado também deu as caras no desfile de Tom Ford. Neste caso, a risca lateral acompanha um coque baixo e “escondido” por baixo do cabelo. O hairstylist Orlando Pita revelou que o look tenta reproduzir um corte curto masculino. Ótimo truque para variar o visual!

Jonathan Saunders e Whistles também apostaram na risca lateral

Fotos: Getty Images

Os soltos: Jonathan Saunders investiu no estilo anos 40 com a risca lateral e ondas marcadas à la Jessica Rabbit e Whistles apostou no visual despojado – o segredo é texturizar os fios com pomada de efeito seco.

Preso + risca lateral: a fórmula seguida por Pringle e Zoe Jordan

Fotos: Getty Images

Por fim, os presos: Pringle foi de risca lateral e coque baixo com textura natural e Zoe Jordan desfiou bastante os fios com pente fino para criar o look messy visto na passarela.