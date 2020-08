Relaxar os fios crespos e cacheados é algo ruim?

View this post on Instagram

SIM EU SOU UMA CACHEADA COM QUÍMICA ⁣ Nesse momento estou de férias com a minha família, mas mesmo assim tirei um momento para responder directs e comentários no YouTube, um comentário no YouTube me chamou atenção:⁣ ⁣ “A alegria de ver cacheadas relaxadas falando de química sem medo de levar pedrada”⁣ ⁣ Isso mais uma vez me fez refletir de como a química é “demonizada”, se você disser que quer platinar seu cabelo cacheado tudo bem! Se você quer fazer luzes em seu cabelo cacheado tudo bem! Se você quer fazer o tal botox vendido como tratamento em muitos salões Brasil a fora mas que no fim é química escondida tudo bem! ⁣ ⁣ Mas pq quando falamos que queremos relaxar nossos cachos é um probelma? ??⁣ ⁣ “Há pq vai estragar o cabelo “ 😒⁣ ⁣ Mas te pergunto fazer uma descoloração global não estraga também ? E se eu quiser fazer relaxamento no MEU cabelo ? E se eu quiser diminuir meu cacho e mudar a estrutura ? ⁣ Porque deveria levar “pedrada” por isso?⁣ ⁣ Qual é a parte que ainda não entenderam que nós somos livres para fazer o que quiser? ⁣ ⁣ Se eu não quiser usar meu cabelo natural eu não uso! Se eu quero fazer algo que eu acho que me faz bem eu faço! E o cabelereiro, a blogueira, a vizinha, o meu pai e qualquer outra pessoa tem que respeitar! ⁣ ⁣ 7 anos usando relaxamento e garanto para você que meu cabelo e muitíssimo saudável! E porque? Porque eu parei de ouvir absurdos e mergulhei fundo em estudos e experiências sobre o assunto. E posso te falar uma coisa ? ⁣ ⁣ Eu sou feliz pra caramba usando química ! 😉⁣ ⁣