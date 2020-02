Receitas caseiras para tratar cabelos alisados

Tratamentos naturais podem trazer mais movimento aos fios alisados

Foto: Getty Images

Mesmo após conquistar o liso dos sonhos, não dá para negar que o cabelo ficará imune de problemas. Apesar de alguns cabeleireiros não avisarem, eles podem ficar ressecados, enfraquecido e até oleoso. Isso sem falar no aparecimento dos pontos branquinhosde caspa, na falta de balanço ena perda de brilho.

“Para que fios alisados fiquem sempre bonitos e saudáveis, é preciso caprichar na hidratação e investir em produtos que removam o excesso de oleosidade do couro cabeludo”, orienta a terapeuta capilar Neide Pereira, do salão Fashion Clinic, no Rio de Janeiro.

A seguir, confira sete receitas eficientes, práticas e bem baratinhas para você cuidar de seus fios.

1. Oleosidade excessiva

Solução: Creme de maçã verde

Ingredientes

· ½ maçã verde

· 2 limões sem casca

· 3 col. (sopa) de vinagre de maçã

· 1 litro de água

Modo de preparo

“Bata os ingredientes no liquidificador e coe. Aplique o creme que restou na peneira nos fios lavados e deixe secar naturalmente. Enxágue com água fria e repita a cada 15 dias”, ensina Flávia Lippi, autora do livro “Guia da Beleza Natural” (ed. Ideia e Ação).

2. Ponta espigada

Solução: Máscara de iogurte

Ingredientes

· 1 copo de iogurte natural

· 2 col. (chá) de azeite de oliva

Modo de preparo

Segundo Helena Gerenstadt, autora do livro Cuidados Naturais para a “Beleza e a Saúde” (ed. Best Seller), basta misturar os ingredientes e aplicar a máscara nos fios, deixando agir por 10 minutos. Em seguida, enxágue com água e lave normalmente. Faça o tratamento a cada 15 dias.

3. Caspa

Solução: Loção de maçã

Ingredientes

· 1 col. (sopa) de suco de maçã (de caixinha)

· 3 col. (sopa) de água

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e aplique no couro cabeludo, massageando suavemente com as pontas dos dedos. Deixe agir por 15 minutos e enxágue. O tratamento deve ser feito 3 vezes por semana.

Após a aplicação das máscaras, lave os fios com água fria

Foto: Dreamstime

4. Falta de brilho

Solução: Creme de abacate

Ingredientes

· 1 copo de iogurte integral

· Polpa de 1 abacate

Modo de preparo

“Bata todos os ingredientes no liquidificador, aplique a mistura apenas no comprimento dos fios (evite tocar a raiz) e deixe agir por 5 minutos. Enxágue muito bem com água fria e lave o cabelo normalmente”, explica Helena. Repita esse tratamento a cada 15 dias.

5. Fios ressecados

Solução: Hidratante de mel e legumes

Ingredientes

· 1 cenoura

· 1 beterraba

· ½ copo de água

· 2 col. (sopa) de mel

Modo de preparo

Bata a cenoura e a beterraba no liquidificador, acrescente a água e o mel e misture. “Aplique a pasta nos fios úmidos, enrole com filme e deixe por 20 minutos. Depois lave”, ensina Neide Pereira. Faça quando sentir os fios ressecados.

6. Cabelo fraco

Solução: Máscara fortalecedora de babosa

Ingredientes

· 1,5 litro de água

· 3 folhas de babosa

· 30 ml de arnica líquida (vendida em farmácias e lojas de produtos naturais)

Modo de preparo

“Abra a babosa, tire a polpa com uma colher e aplique no cabelo limpo. Enrole-o em papel-alumínio, deixe por 20 minutos e enxágue. Misture a arnica à água e use no último enxágue”, diz Flávia. Repita a cada 15 dias.

7. Falta de balanço

Solução: Creme de cenoura

Ingredientes

· 1 cenoura grande ralada

· 2 col. (sopa) de leite

Modo de preparo

“Bata os ingredientes no liquidificador e aplique a mistura no cabelo lavado. Deixe agir por 20 minutos e enxágue com água fria. “Repita o tratamento, de preferência, a cada 15 dias”, orienta Helena.