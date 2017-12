Quando partir para uma reconstrução profunda dos fios?

Verdade seja dita, existem muitos tratamentos para o cabelo. Mas, diante de tantas opções, como saber qual é a mais apropriada para o seu tipo de necessidade? Dois dos procedimentos mais falados, inclusive, têm até um nome parecido: reparação e reconstrução. Os efeitos, no entanto, são bem diferentes.

A reparação envolve, de modo geral, produtos à base de minerais como sódio, potássio, cálcio e ferro. Alguns contam com aminoácidos que auxiliam na recomposição do córtex capilar, a parte mais importante do fio.

A saber, o córtex é constituído por um feixe com lâminas de queratina dispostas de forma compacta ao redor da medula e tem como função proporcionar solidez, elasticidade e permeabilidade ao fio. A reparação costuma ser um tratamento eficaz para melhorar o aspecto do cabelo, conferindo brilho, maciez e hidratação.

No entanto, para recuperar a saúde capilar de forma mais efetiva e potente, a solução ideal é mesmo uma reconstrução profunda.

Os produtos reconstrutores penetram profundamente no córtex, corrigindo fissuras e falhas. Tudo porque eles são desenvolvidos com ativos mais potentes, como complexos de aminoácidos. Para se ter uma ideia, os fios excessivamente ressecados – por causa de processos químicos ou pela ação de agentes externos como sol, vento e poluição – contam com uma série de minúsculas rupturas na superfície que podem ser reparadas com aminoácidos como a cisteína.

Por apresentar uma estrutura molecular menor, ela penetra mais ativamente no córtex formando ligações que contribuem para reforçar a estrutura interna. Os fios, de fato, ficam reconstruídos.

