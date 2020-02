Progressiva: 13 segredos que prolongam o efeito liso

Ganhe 30 dias! Prolongue o efeito da escova com hidratação

Modere na lavagem



1. Dependendo do tipo de escova que você fez, aguarde 48 horas para fazer a primeira lavagem. Confirme isso com seu cabeleireiro para não comprometer o resultado.

2. Lave em dias alternados. A progressiva cria uma espécie de capa sobre os fios, que dura de 30 a 40 lavagens. Assim, quanto mais lavar o cabelo, mais rápido ela some.

Ganhe força extra

3. Uma semana depois de fazer a escova progressiva faça uma cauterização ou hidratação com queratina. Esses dois tratamentos ajudam a manter a escova por mais tempo, porque fecham as escamas dos fios.

Capriche na hidratação

4. Ela dá movimento aos fios e sela as cutículas capilares, prolongando o efeito liso. Prefira as máscaras nutritivas, com vitaminas.

5. Uma vez por semana, faça uma máscara caseira. Depois de lavar e condicionar, aplique mel nas pontas dos fios e envolva-os em papel-alumínio, com o lado brilhante voltado para dentro. Deixe agir por 30 minutos e enxágue. Em seguida, aplique um creme de pentear redutor de volume.

Atenção ao xampu



6. Lave o cabelo com xampu suave, de preferência sem sal. Isso ajuda a manter a cutícula dos fios fechada. E fuja do antirresíduos para a escova não escorrer pelo ralo.

7. Confira na embalagem o pH do seu xampu! Levemente ácido (entre 4,5 e 5,5) é o mais indicado. Já o alcalino abre as escamas e elimina o produto usado no tratamento.

8. Aposte nos xampus e condicionadores de efeito liso. Eles são suaves e formam uma película protetora sobre os fios, proporcionando um efeito liso duradouro.

O uso do calor reforça a ação do produto

O secador está liberado

9. Quem faz a progressiva quer ter os fios lisos sem fazer escova. Mas, em vez de deixá-los secar naturalmente, ajude com o secador. Como a progressiva é um tratamento termoativado, o uso do calor reforça a ação do produto nos fios. E, com isso, seu liso dura muito mais!

10. Prefira o secador com turmalina. O mineral ajuda a manter os fios lisos e saudáveis por mais tempo.

Não exagere nas tinturas

11. Se você tinge o cabelo, atenção. Faça a coloração apenas com um intervalo mínimo de quinze dias, antes ou depois de ter realizado a progressiva.

Use esta loção caseira!



12. O couro cabeludo em geral fica mais oleoso após a progressiva. Para evitar a lavagem diária, faça essa loção caseira: ferva 1 xíc. (chá) de folhas de hortelã frescas, 1 xíc. (chá) de água mineral e o suco de um limão por 5 minutos. Deixe esfriar. Ponha num borrifador plástico. Aplique da raiz às pontas no cabelo lavado. Deixe por 10 minutos e enxágue.

Proteja os fios do calor

13. Antes de secar, lembre-se de proteger os fios com um creme leave-in (sem enxágue) com proteção térmica. Isso evita que as escamas dos fios se abram e o efeito da progressiva acabe.

