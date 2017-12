Penteados versáteis para ir do trabalho para festas

Existem dias em que precisamos correr do trabalho para uma festa, não é mesmo? O cabelo é sempre um drama quando isso acontece. Mas não precisa se desesperar! Temos algumas dicas para lhe salvar quando for preciso.

1. Princesa

Simples, rápido e fácil, o penteado torcidinho ou enroladinho é prático, versátil e super charmoso! É uma ótima opção para o dia a dia, para uma happy hour ou para festas. Muitas noivas, inclusive, investem nele para o grande dia.

Vale apostar no torcidinho quando não quiser prender o cabelo totalmente – mas também não quer deixá-lo solto.

2. Franja lateral falsa

“Do trabalho à faculdade, o penteado dá um ar jovem e romântico ao visual, basta torcer e prender duas mechas nas laterais com grampos ou elásticos adequados à cor do cabelo. O comprimento pode ser deixado solto ou em um coque baixo, para ficar mais sofisticado”, ensina o hair stylist Kleber Rodrig, do C. Kamura, no Rio de Janeiro.

3. Trancinhas

Outras opções são trançar as mechas apenas em um dos lados da cabeça e jogar o cabelo para o outro, prendê-lo num rabo de cavalo ou deixar algumas mechas soltas na frente. Você também pode finalizá-lo com um belo acessório de cabeça. O estilo depende da sua criatividade e humor do dia.

“Esse penteado pode ser feito no cabelo ao natural ou você pode usar um mousse ou spray para dar textura ou deixá-lo mais polido com uma cera. Caso prefira, pode fazer um babyliss também, mas ele deve ser feito antes do penteado”, aconselha Kleber.