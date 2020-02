Penteados e makes de verão

Trança lateral Trança lateral é uma das tendências para o cabelo

Foto: Eduardo Svezia Fios retos e longos, lisos, ondulados ou cacheados ficam muito charmosos com uma trança lateral como esta. Primeiro espalhe musse em todo o cabelo e escove. Faça uma trança de raiz, iniciando-a mais do lado direito da cabeça. À medida que for entrelaçando as mechas, vá trazendo a trança para a esquerda. Prenda a ponta com um elástico fino e arremate-o com uma flor. Maquiagem ● Olhos

Pinte as pálpebras com sombra marrom-claro-iluminada. Passe duas camadas de rímel preto nos cílios superiores e uma camada nos inferiores. ● Boca

Defina os lábios com batom vermelho.

Trança + coque

Uma mistura de trança e coque para arrasar em todas as ocasiões

Foto: Eduardo Svezia

Trança e coque se misturam neste look que pode ser usado de dia e à noite. Divida a frente do cabelo em três partes. Nas laterais, espalhe um pouco de gel e faça trança de raiz em cada uma delas até a altura da nuca e prenda com elástico fino. Desfie a mecha que ficou no alto da cabeça, jogue-a para trás e prenda-a com grampo na mesma linha das tranças. Junte as pontas do cabelo em um rabo de cavalo. Faça um coque baixo despojado, com pontas soltas.

Maquiagem

● Olhos

Ilumine toda a pálpebra com sombra rosada natural. Usando uma sombra azul-turquesa opaca ou delineador azul-turquesa, faça um traço grosso rente à raiz dos cílios, finalizando com uma linha alongada na parte externa da pálpebra (tipo gatinho). Depois, faça um traço fininho com sombra azul-escura opaca ou delineador azul-escuro sobre a linha turquesa, finalizando com um risco alongado na parte interna da pálpebra. O resultado final parece uma onda. Espalhe rímel preto nos cílios superiores e inferiores.

● Boca

Aplique batom nude ou cor de boca.



Outros penteados

Mais ideias de penteados

Foto: Eduardo Svezia

1. Rabo-coque alto

O rabo-coque alto é perfeito para conter os cacheados. Aplique leave-in antifrizz em todo o cabelo, especialmente na raiz, puxe-o para trás e para cima e prenda com um elástico. Se o comprimento dos fios for médio, amasse-os bem com uma pomada e deixe-os soltinhos. No caso dos longos, dê uma volta com o rabo ao redor do elástico e fixe o “coque” com grampos, mantendo mechas soltas no topo da cabeça. O acabamento feminino é dado por uma tiara-flor encaixada em volta do elástico.

Maquiagem

● Olhos

Aplique uma sombra laranja com pigmentos dourados em toda a pálpebra. Passe sombra dourada só nos cantes internos até a metade das pálpebras. Na parte logo abaixo das sobrancelhas, dê uma leve iluminada com sombra dourada. Finalize com sombra marrom nos cantos externos das pálpebras. Rímel preto só nos cílios de cima.

● Boca

As peles negras precisam de maior definição do contorno labial, pois ele se funde muito com o tom da cútis e acaba “desaparecendo”. Então, antes do batom, reforce a linha dos lábios com lápis marrom. Preencha os lábios com batom acobreado.

2. Maria-chiquinha moderna

Uma versão descolada da clássica maria-chiquinha para os cabelos lisinhos ou ondulados. Desfi e a franja, aplique spray de volume e penteie-a de lado. Divida o cabelo em duas partes e prenda-as nas laterais com elástico fi no. Esconda o elástico passando em volta uma mechinha de cabelo. Enfeite o penteado com uma tiara.

Maquiagem

● Olhos

Pinte as pálpebras com sombra lilás. Esfume os cantos externos com sombra uva. Jogue um pouco de sombra marrom por cima da roxa, bem de leve, só para suavizar a cor. Nos cílios, rímel preto em cima e em baixo.

● Boca

Espalhe uma camada generosa de batom rosa-chiclete.

*Para todos os looks, prepare a pele com base (com FPS) e pó facial. Se precisar corrigir alguma imperfeição – espinhas ou manchas -, aplique um pouco de corretivo por cima da base dando leves batidinhas. Marque as maçãs do rosto com blush, pêssego ou marrom – escolha a cor de acordo com o tom da maquiagem. Agora, é só realçar olhos e boca!