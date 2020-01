Passo a passo de como fazer topete com o bumpit

Aprender a fazer o topete alto, no topo da cabeça, é o ponto de partida de muitos outros penteados incríveis – inclusive os de festa. O uso de acessórios como o bumpit evita que você tenha que desfiar muito as mechas de cabelo para criar o volume e a altura desejados, assim você causa menos trauma para os seus fios. Minha dica caseira, caso você não tenha o acessório ainda, é usar uma palha de aço (limpa, por favor!) ou, se o seu cabelo for claro, um bolinho de algodões por baixo do topete. O importante é cobrir bem e não deixar o truque aparente! Depois que o topete estiver pronto, você pode modelar o comprimento dos fios, fazer um coque bagunçado ou uma trança. Meu favorito é o meio rabo com babyliss, acho clássico e elegante.

Foto: reprodução Pinterest