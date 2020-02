Para cada necessidade, um tipo de alisamento

Até há pouco tempo, quem queria se livrar dos cachos tinha de se conformar com o liso-chapado do alisamento japonês. No entanto, com a evolução do método, outras substâncias foram descobertas, e atualmente há opções para todos os gostos. Segundo Rodrigo Schumann, cabelereiro do salão Tonicha, do Rio de Janeiro, os antigos procedimentos faziam com que o cabelo ficasse muito frágil. “Agora, conseguimos alisar e hidratar ao mesmo tempo”, afirma. Além disso, a tendência do liso com volume veio para ficar. Por isso, a procura por técnicas menos agressivas é cada vez mais alta. “Hoje, o maior sucesso nos salões é a plástica dos fios, que tira o volume sem dar o efeito escorrido”, conta Rafael Vaz, do salão Jacques Janine. Agora, é só você escolher seu alisamento preferido.

A melhor técnica se você quer alisar e…

Tirar o fizz e reduzir voulume

· Cauterização com queratina



Reconstrói os fios e repõe nutrientes. Como estão hidratados, os fios se fortalecem e não ficam porosos e quebradiços, eliminando o frizz e assentando o cabelo, sem perder o ondulado. Além de domar o cabelo, vale para quem não gosta do liso chapado. A partir de R$ 240*

· Plástica dos fios

Com arginina e açaí nos ingredientes, pode ser aplicada em qualquer tipo de cabelo e é um dos procedimentos mais procurados do momento. Dá um efeito escova nos fios, hidrata e elimina o frizz e as pontas duplas. A partir de R$ 255*



Manter o ondulado natural dos fios

· Escova inteligente

Com óleo de argan, queratina e lanolina, esse tipo alisamento pode ser feito em cabelos tonalizados. Mas atenção: nesse caso, é sempre indicado fazer um teste antes! As substâncias presentes no composto alisam e deixam o cabelo mais domado, sem deixar os fios completamente lisos. A partir de R$ 300*

· Escovas de chocolate, morango e açúcar

Independentemente do nome, o que vale nesse procedimento é o formol presente na composição. Calma, quando usado corretamente (no máximo 0,2% da composição), essa substância é um poderoso aliado dos lisos. Chocolate, morango e açúcar são as propriedades hidratantes da fórmula. A partir de R$ 300*



Deixar o fio chapado

· Escova americana

Se o seu cabelo é bem crespo e você sonha com ele lisinho, a solução é radicalizar e mudar a estrutura dos fios. Para isso, você pode contar com a ajuda de substâncias como a hidróxido de guanidina, presente nesse método. Ele tira o volume e o feito é definitivo. A partir de R$ 500*

· Hot Brush

O procedimento usa tioglicolato de amônia, um poderoso alisante que também altera a estrutura dos fios. Não é recomendado para cabelos com tons mais claros que loiro médio, já que os fios muito claros têm menor resistência a químicas. Recomendado para alisar definitivamente fios ondulados e crespos. A partir de R$ 415*

Fios coloridos? Cuidado redobrado

Se você tem cabelos tingidos e quer fazer qualquer tipo de alisamento, é preciso consultar o cabeleireiro antes. “A maioria dos alisantes não são indicados para fios com muita química. Tratamento errado pode até fazer o cabelo cair”, alerta o cabeleireiro Rodrigo Schumann. Por isso, não se esqueça de fazer o teste da mecha (a aplicação do produto em uma pequena parte do cabelo) para se certificar de que o método escolhido é seguro e não irá danificar seu cabelo.

Fique atenta!

Segundo a Anvisa, produtos que contêm formaldeído (o popular formol) podem usar no máximo 0,2% dessa substância na composição. Antes de fazer qualquer alisamento, certifique-se de que o produto aplicado está dentro da lei. Em excesso, o formol pode causar dores de cabeça, intoxicação, queda dos fios e até a morte.

