Oscar: Penteados usados pelas estrelas para se inspirar

Em uma festa de premiação, todo tipo de detalhe chama atenção, independente de onde ele venha. Cada pessoa em um Oscar, por exemplo, é montada dos pés a cabeça e sua imagem é pensada pra deixar todos de boca aberta. A noite é especialmente de gala e recebe cada um dos seus personagens com um holofote, especialmente para enaltecer toda a produção.

Por mais que seja uma festa de premiações formal, muitos dos detalhes que formam o look de uma atriz podem ser usados no seu dia a dia, em um aniversário, ou em um casamento. Vale seu gosto! E pra te ajudar nessa busca, separamos algumas ideias para se inspirar:

1. Estilo Princesa

Na premiação de 2016, a atriz Brie Larson escolheu um look simples, pouco ornamentado. Com a franja presa para trás, em um estilo princesinha, o meio rabo deu um tom delicado para o rosto dela e evidenciou os traços do rosto dela. Dividindo o cabelo no meio, com uma linha bem marcada, o penteado fica ainda mais delicado. Dá até pra imaginar uma coroa no topo das mechas loiras.

2. Coque baixo

O coque já é uma opção versátil, que se encaixa em diversas ocasiões. Colocando ele pra baixo, mais rente à nuca, o penteado ganha um ar sofisticado e delicado. Além do coquinho normal enrolado na nuca como o da Jennifer Garner (primeira foto), você também pode trançar as mechas e as mesclar com o resto dos cabelos, como a atriz Olivia Wilde (segunda foto), deixando ele mais ornamentado, para ocasiões ainda mais formais.

3. Ondas retrô

No Oscar de 2016, Lady Gaga moldou as mechas loiras em um formato de ondas e jogou a franja para cima, formando um topetinho. O gel utilizado fez com que o penteado ficasse com uma cara retrô e formou curvas definidas nas pontas, fazendo com que o comprimento inicial do cabelo diminuísse, chegando perto de um chanel. Excelente opção para quem busca glamour!