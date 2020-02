Os truques de Flávia Alessandra para ter fios tingidos e hidratados

O corte médio combina com o rosto hexagonal da atriz

Foto: Reprodução

No ar como Érica, em Salve Jorge, Flávia Alessandra exibe um corte médio, na altura do ombro, repicado em todo o comprimento e com franjão. Para manter as luzes douradas e platinadas impecáveis, a atriz aposta na hidratação frequente dos fios. Quer copiar as ondas naturais de Flávia? Na hora de finalizar, escove os fios e passe musse para criar cachos perfeitos. Depois, utilize um babyliss largo em todo o comprimento.

Dica de profissional: “Este cabelo precisa de hidratação uma vez por semana por causa do comprimento descolorido. O corte é indicado para rostos finos e compridos”, explica o cabeleireiro Luiz Cintra, do Emília Borges.

Os looks de Flávia em 2011 e 2009

Fotos: Reprodução

2011

Este look bem moderno é ideal para mulheres com pouca ou média quantidade de fios. A raiz mais escura faz com que este corte combine com todos os tons de pele.

2009

Conquiste um look frizado fazendo várias tranças no cabelo quando estiver seco. Durma com elas e, no dia seguinte, solte. Passe silicone para selar as pontas duplas.

Flávia exibia fios castanhos em 2008. Em 2006, chamava a atenção com um tom loiro claro

Fotos: Reprodução

2008

O castanho médio com nuance vermelha é ideal para mulheres jovens, pois marca expressões faciais. Use produtos para fios coloridos para não desbotar a cor.

2006

Este cabelo exige cuidados. É que o tom loiro claro dourado com luzes em loiro claríssimo platinado exige hidratação a cada 15 dias. O retoque de raiz será feito a cada 20 dias.

Sugestão de produtos

Fotos: Divulgação

1. Spray para Pentear, TRESemmé, R$ 10,99*

2. Leite Hidratante, Bioderm, R$ 20,90*

3. Óleo de Argan, Yenzah, R$ 36*

*Preços pesquisados em janeiro/2013