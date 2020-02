Os segredos do cabelo de Adriane Galisteu

Adriane Galisteu retoca as mechas a cada três meses

Foto: AgNews

O grande responsável pelas madeixas de Adriane Galisteu é o cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, do MG Hair Design, de São Paulo. É ele quem guarda todos os segredos do cabelo impecável da apresentadora. “O que mais me perguntam sobre o cabelo da Galisteu é como ele consegue ser tão loiro e não ter um fio quebrado, com ponta dupla ou falta de brilho”, conta ele. Além de retocar as mechas a cada três meses, ela coloca em prática três truques. São eles:

1. Usar a máscara de tratamento no lugar do condicionador.

2. Alternar um xampu anti-idade com outro específico para loiras a fim de repor a queratina perdida naturalmente e com os processos químicos.

3. Sempre aplicar duas ou três gotinhas de fluido termoativado no comprimento antes de fazer babyliss, escova ou colocar bobe de velcro. Com isso, protege-se os fios e dá um brilho incrível.

O penteado cheio de ondas

Quando quer ondas, ela faz babyliss largo, enrola o cacho como se fosse uma mola e prende-o ao couro cabeludo com um grampo. Depois, solta e vira aqueles ondulados definidos, lindos. Já para o liso total faço escova lisa e chapinha (prancha).

Manutenção dos fios

Aqui, a própria Galisteu revela o truque: No dia a dia, deixo os fios secarem naturalmente. Só uso o secador em ocasiões especiais. Também hidrato a cada 15 dias no salão de beleza.

A maquiagem da loira

Para completar os segredos de beleza, Adriane aposta também em truques de make. “Sempre aplico corretivo claro ao redor dos olhos para ressaltá-los”, revela. Ela também usa bases em cores leves para um acabamento suave. “Finalizo passando dois tons de base para fazer o jogo de sombras e dar forma às feições do rosto”, conta.