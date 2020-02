Os cuidados com o cabelo dos 20 aos 50 anos

É possível recorrer a uma porção de produtos e tratamentos para manter o cabelo lindo e saudável em qualquer idade. Descubra agora as melhores dicas e os produtos nos quais você deve investir para cuidar dos cabelos dos 20 aos 50 anos.

20 anos

Giovanna Ewbank

Que bom: o seu cabelo cresce rápido e está no auge da força e da elasticidade. Para mantê-lo assim, uma boa ideia é adotar uma nova gama de produtos que seduziu os cabeleireiros: xampus e tratamentos com alta concentração de ativos naturais, que trazem brilho e saúde sem agredir ou pesar nos fios. Entre eles estão os extratos de arroz e de rúcula e uma vasta gama de óleos, como o de chá verde, o de cálamo e o de argan.

· Essential Hair Care Momo Shampoo, Davines, R$ 38* (75 ml) e R$ 59* (250 ml)

30 anos

Mayana Moura

Os primeiros brancos aparecem – e incomodam… -, mas a boa notícia é que há novas armas para disfarçá-los, como as canetinhas de retoque para a raiz. Elas são uma ajuda e tanto quando falta tempo para marcar um retoque. Se você tinge o cabelo, lembre-se de que não basta colorir só a raiz. “A cada dois meses, tonalize todo o comprimento”, diz o cabeleireiro Dudu Meckelburg, do Rio de Janeiro. “Isso evita que os fios grisalhos fiquem desbotados e sem viço.”

· Caneta de Retoque Pronto Colore Root Touch-Up Pen, Oscar Blandi, R$ 105*

40 anos

Christine Fernandes

“Alterações hormonais afetam o folículo e isso deixa o fio mais seco e frágil”, diz a dermatologista Marcella Alves, do Rio de Janeiro. Em casa, combata a fragilidade com tratamentos que incluam ativos antiquebra, como o zinco e o trichazole, descoberta recente que evita o desgaste capilar. “O laser LLLT, utilizado no couro cabeludo, estimula a reconstrução do cabelo”, diz o dermatologista João Carlos Pereira, de São José do Rio Preto, SP.

· Hair Therapy Controle de Queda Tratamento Intensivo para a Raiz, Dove, R$ 25*

50 anos

Maitê Proença

A microcirculação no couro cabeludo se reduz e o fio nasce cada vez mais fino e frágil. Dá para minimizar o problema: o dermatologista pode prescrever tratamentos como o laser fracionado, que estimula a circulação local e melhora a chegada de nutrientes ao bulbo capilar. Entre os produtos, escolha os com ácido hialurônico, que preenche a fibra, ou aposte nos novos soros tecnológicos recheados de substâncias reconstrutoras.

· Fibre Architecte, Kérastase, R$ 156*

*Preços pesquisados em março/2013