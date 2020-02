Os cachos de Leandra Leal

O antes e depois dos cachos de Leandra Leal

A mágica começa…

“No corte. Desfiei os fios em camadas da orelha para baixo – dá movimento aos cachos, tira o excesso de volume e afina o pescoço. Com a franja lateral, cobri a testa, deixando o rosto menos redondo e valorizando os olhos”, conta André Parente, hair stylist e um dos apresentadores do reality show Por um Fio (GNT).

A aparência natural…

“É resultado de uma secagem com difusor, finalizada com baby liss (médio) em apenas algumas mechas”, explica Carmem Bastos, supervisora de caracterização da novela Passione, na qual a atriz vive Agostina. Mas há um pulo do gato… “É a aplicação de um ativador de cachos nos cabelos úmidos. Você passa, ‘amassa’ os cachos com uma toalha e seca com um difusor em calor médio. Fica perfeito!”, ensina o hair stylist André.

Loiro sem tinta…

“Mantive a cor natural dos cabelos de Leandra; fiz apenas uma balaiagem dourada na raiz – não usei tinta, só descolorante. Quem quiser experimentar precisa da ajuda de um profissional, senão, pode passar do tempo certo, deixando os fios brancos”, alerta Branca Di Lorenzo, colorista do salão carioca Cristal Hair.

Cuidadinhos…

“Evitar piscina por causa do cloro para não esverdear os fios, hidratar semanalmente (ressecamento impede a formação dos cachos) e usar xampus e condicionadores leves, que não melem o fio e a raiz. Dica: lavar com xampu até duas vezes por semana e, nos outros dias, só molhar e passar o creme”, finaliza o hair stylist André.