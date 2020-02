O loiro ideal para cada mulher!

Fotos: Orlando Oliveira – Ag.News / João Miguel Junior – Globo. Divulgação / Andre Muzell – Ag.News.

Sabrina Sato

Ela fez a mudança no banheiro de casa, com a ajuda do cabeleireiro Daniel Hernandez. Ter mechas, como ela que já tinha as californianas (pontas claras), ajuda na descoloração.

Cleo Pires

Loira platinada, ela ficou moderna, mas, se você tiver a pele muito branca, tome cuidado! Os tons platinados são um risco, porque podem deixá-la abatida. Comece usando essa cor em mechas.

Sophie Charlotte

Na última edição do São Paulo Fashion Week a atriz apareceu com o cabelo bem claro. Ela apostou em luzes de um loiro mel, que combina com peles brancas, mas não tão claras.