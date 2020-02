O corte de cabelo de Gwyneth Paltrow parou Hollywood

Gwyneth Paltrow, a pioneira: “Senti como

se tivesse emagrecido!”

Foto: Getty Images

Você ama, idolatra, venera as madeixas longuíssimas? Pois saiba que o movimento nos salões mais festejados dos Estados Unidos é outro. A parte boa da história é que o novo estilo esbanja poder e de forma alguma perde pontos no quesito sensualidade.

O cabelo do momento tem comprimento médio – bem acima da linha dos ombros – e pontas leves, cheias de movimento, graças ao acabamento feito a base de suaves navalhadas. Seu maior divulgador atende pelo nome de Harry Josh, o famoso hair stylist que tem sob seus cuidados algumas das cabeleiras mais invejadas de Hollywood. Por isso, não foi preciso muito tempo até que o look virasse sensação. E e pensar que, anos atrás, o comprimento era conhecido por ser o favorito das garotas que detestavam arriscar mudanças.

Famosas que já aderiram ao novo corte de cabelo!

Estigma totalmente enterrado! Os habitués de tapetes vermelhos comprovam: nunca assistiram à tantas estrelas desfilando por ai a bordo do tal cabelinho médio nada básico. Até porque, quando o assunto é corte, não há nada mais democrático: ele fica bem em mechas lisas, onduladas ou até mesmo cacheadas. Pode ser usado chapado, mas faz bonito num look “messy”, o famoso bagunçado de salão.

Que o diga a atriz Gwyneth Paltrow! Desde que decidiu deixar no chão boa parte do comprimento dos fios platinados a bela não repete mais penteado. Aliás, nunca foi tão elogiada e clicada quanto agora! Um pouco sobre a mudança nas palavras da própria: “Eu ia fotografar para a Vogue e Orlando Pita (outro hair stylist) estava secando meu cabelo. Então, eu disse: ‘Não aguento mais isso. Pode cortar!’. Ele tomou um susto, mas seguiu adiante. Quando terminou, senti como se tivesse até mais magra”.



Corte sem graça? De jeito nenhum!

Depois de Gwyneth, a pioneira, outras divas se curvaram diante da nova tendência. Nem mesmo Gisele Bündchen escapou! A übermodel, cliente fiel de Harry Josh, teve as melenas podadas para estrelar uma campanha da Dior, um pouco antes do último SPFW. O hair stylist conta que a modelo – pasme, como toda mortal – ligou para sua casa, se dizendo chocada com o tamanho da extensão que havia ido embora. Depois se acostumou e adorou o resultado.

Histórias de bastidores à parte, fato é: “the Ash”, como Josh apelidou o novo corte, traz mais atitude para o visual. É sexy também, mas não tão óbvio quanto o cabelão ondulado com mechas californianas que fez tanto sucesso no passado e, diga-se de passagem, também consta da lista de estilos criados pelo hair stylist.

Segundo Plum Sykes, colunista da “Vogue América”, o detalhe mais interessante de passar por essa transformação é que o corte inspira outras renovações. De guarda-roupa, por exemplo! Para sustentá-lo, as produções precisam contar com peças mais contemporâneas, daquelas que requisitam muita personalidade e estilo. Syke, que também sucumbiu às tesouras, experimentou na pele (e no closet) o poder de “the Ash”! E você? Vai aderir?