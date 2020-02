Novidade: escova alemã, o alisamento nutritivo com argila

A escova alemã é perfeita para cabelos com química. Foto: Divulgação

Imagine um tratamento facial feito com argila. O produto penetra nos poros e deixa a pele macia, como se estivesse esticada, certo? Então, a escova alemã, feita com argila branca, causa o mesmo efeito no cabelo. Além disso, o produto tem aminoácidos e queratina, que tratam os fios. ”A hidratação fecha as cutículas do fio, o que deixa o cabelo liso”, explica Giordano Sbruzzi, representante da marca Inoar, que comercializa o produto. A fórmula, criada na Alemanha, é termoativada. Ou seja: quando você usa o secador, o calor estimula a ação do produto. Assim, os fios ficam ainda mais protegidos.

Tudo sobre a escova alemã

Quanto custa: De R$ 140 a R$ 300

Marca: Inoar: (11) 4135-4555

Indicação: Para todo tipo de cabelo. Os que foram danificados pela química recebem melhor o produto, pois estão com a cutícula aberta

Manutenção: Deve ser feita a cada três meses

Vantagens: Deixa o cabelo nutrido, hidratado e sedoso

Contraindicações: Não há, mas é preciso fazer um teste primeiro, para ver se a pessoa tem alergia ao produto

Venda: Somentepara profissionais



Procedimento rápido e com cheirinho bom

Joziane Santos Moraes, 21 anos. estudante, Florianópolis, SC



”O volume do meu cabelo sempre me incomodou. Há mais ou menos um ano e meio cheguei a fazer duas progressivas, mas não deram certo. Além de demorarem cinco horas, meu cabelo continuou armado. Por isso, desisti de qualquer coisa e acabei aceitando meus fios como eram, superondulados. Quase optei por uma escova defi nitiva. Aí, soube da alemã. Cheguei a pensar que o resultado seria como o das outras progressivas. Mas a mudança começou pelo processo, que levou apenas três horas. Além disso, o produto não tem aquele cheiro desagradável. Pelo contrário, tem cheirinho de xampu. Perdi totalmente o trauma das escovas.”