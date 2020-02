Novas progressivas para os cabelos

Ter cabelo liso pode ser fácil! Foto: Getty Images

Escova Progressiva Dinâmica

Manutenção

A novidade não contém formol nem amônia. À base de ácido tioglicólico, essa escova tem o poder de nutrir ao mesmo tempo em que alisa os fios. A linha é compatível com outros componentes químicos, como descolorantes, tinturas e alisantes. Outra boa notícia: o cabeleireiro pode modelar suas madeixas de forma lisa ou com ondas. O produto penetra no fio e não sai até o nascimento da raiz. Por isso, dependendo da estrutura do cabelo, deve ser retocado só após quatro meses.

Preço

Valor médio: R$ 250. O preço pode variar de acordo com o salão e conforme o comprimento e a espessura do fio. A linha é da Self Universe. Informações: (11) 3105-4244.



Brush Fresh – Progressiva refrescante

Manutenção

A linha permite fazer progressiva (que alisa o cabelo) ou relaxamento (que diminui o volume). Ou seja, o cabeleireiro usa os produtos indicados conforme seu gosto ou necessidade. O produto contém tioglicolato de amônia e aroma de menta refrescante, que não faz arder os olhos. Atenção: antes de aplicar, faça o teste de mechas, pois a química só é compatível com amônia! O retoque deve ser feito depois de dois meses. Afinal, como a maioria das progressivas, o produto sai à medida que os fios são lavados.

Preço

Custa, em média, R$ 200, podendo variar conforme o comprimento e a espessura do cabelo e, claro, dependendo do profissional. A linha é da marca Raiz Latina. Informações: (12) 3937-9931.