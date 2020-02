Nova chapinha: pode molhar que continua liso!

Patrícia mostra o antes e depois usando a chapinha que não perde o efeito com água

Foto: Reprodução SOU MAIS EU

Patrícia Du Val Anderi, 21 anos, estudante, São Paulo, SP

Eu nunca dei muita moral pra chapinha, não! Meu cabelo até podia ficar liso na hora, mas cinco minutos depois as pontas já ondulavam. Isso quando não era dia de chuva. Porque mulher com a cabeça pranchada foge da umidade como o diabo foge da cruz. Aí, minha filha, nem com reza brava o cabelo ficava liso. Mas isso mudou. Descobri uma chapinha da boa, que aguenta garoa no coco, vapor de chuveiro e uma bela molhadela! Testei a nova prancha com outra comum e comparei os resultados. Com a nova, meu cabelo aguentou borrifadas de água e uma proximidade perigosa do chuveiro

quente. As pontas viraram um pouco, mas ele não ondulou.

O.k., o efeito não é permanente. Enfiou a cabeça embaixo d’água, ele volta ao que era antes. Mas a prancha comum puxa e quebra os fios – e depois de uma progressiva que me deixou com o cabelo do Chitãozinho há seis anos, fiquei traumatizada. Já usando a Profix senti que, após poucas pranchadas, meu cabelo ficou sedoso, macio e com caimento bem natural, sem aquelas pontas espigadas de matar. Pode vir, chuvinha, que eu nem ligo!

Da redação: Ela age dentro dos fios

Prancha Profix, da Corioliss, R$ 650

Foto: Reprodução SOU MAIS EU

Vale também para os cachos A prancha modeladora Profix mantém seu efeito mesmo depois de o cabelo ser submetido a umidade ou borrifos de água. Isso porque tem ação por luz infravermelha, que

aquece o fio de dentro pra fora, permitindo que o alisamento ou os cachos continuem mesmo com a água. Além disso, ela pode ser passada devagar, pois não queima os fios (e quanto mais tempo eles ficarem entre as pranchas, melhor o resultado).