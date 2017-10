Miniguia da máscara de tratamento

A máscara de tratamento é um produto essencial para manter os fios sempre macios, bem tratados, com brilho e aparência saudável. Seus benefícios são múltiplos: ajuda, por exemplo, a conservar a cor por mais tempo entre uma tintura e outra, a desembaraçar o cabelo de maneira mais fácil, a hidratar e a dar maleabilidade. Também recupera nutrientes perdidos por fatores como sol, vento e poluição e pela ação contínua de secador, chapinha ou babyliss.

Mais: forma uma espécie de capa protetora nos fios, blindando-os contra novos danos. Ou seja, a máscara de tratamento é uma aliada da beleza feminina e pode ser adotada por qualquer mulher, mesmo as que têm cabelo sadio. O modo de aplicá-la, no entanto, faz toda a diferença no visual. Para obter o melhor resultado, siga essas dicas:

Lave os fios do jeito certo

Evite a água quente, que resseca. Opte por uma temperatura entre morna e fria. Após lavar com o shampoo, enxágue bem. Qualquer resíduo de produto pode pesar no cabelo. Em seguida, é a vez da máscara – sim, ela deve ser aplicada antes do condicionador, e não ao final do banho. Isso é necessário porque, depois da lavagem, as cutículas capilares ficam mais abertas e a máscara pode penetrar mais profundamente.

Respeite o tempo de ação

Segundo as tecnologias modernas, hoje a ação de uma máscara varia entre 3 a 5 minutos – por isso pode e deve ser aplicada durante o banho. Parece pouco, mas é o tempo necessário para um bom resultado.

Aplicação sob medida

A quantidade do produto vai depender do comprimento, mas não é preciso exagerar. Separe em mechas e aplique a máscara do meio do produto até as pontas, passando os dedos ou um pente de dentes largos, se o seu cabelo for do tipo que embaraça. O resto que sobrar nas mãos pode ser aplicado na parte de cima, tomando o cuidado de não sobrecarregar a raiz. Ao concluir o tempo de ação, enxague bem e finalize com o condicionador, também atentando para retirá-lo totalmente dos fios antes de desligar o chuveiro.

Atenção à necessidade do seu cabelo

A frequência da hidratação faz toda a diferença na aparência. Se você usa muita química, como tinturas e produtos de alisamento, o ideal é usar a máscara duas vezes por semana, para combater o aspecto ressecado. Cacheados também precisam de mais hidratação, pois a oleosidade natural se concentra na raiz e as pontas costumam ser secas. Fios lisos e normais, em geral, podem receber o creme semanal ou quinzenalmente.

Aposte em produtos com nutrientes de qualidade

Mas de nada adianta adotar um ritual de beleza eficaz, sem produtos adequados e eficientes. Uma boa dica é apostar na linha OX Nutrição Intensa, que contempla em seu portfólio uma máscara de tratamento livre de ingredientes que não são essenciais para a beleza dos seus cabelos durar mais.

À base dos óleos nutritivos cálamo, mirra e oliva, a máscara e os outros cinco produtos da linha (shampoo, condicionador, creme para pentear, óleo reparador e ampola) garantem a beleza duradoura do cabelo ao longo do dia, por mais tempo, sem criar um visual pesado.

Todos os itens ainda apresentam o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura. Os produtos são livres de sal, silicones pesados e óleos minerais e têm fragrâncias fixadoras concentradas. Outros benefícios são a redução de volume e a ação disciplinante e antirressecamento.