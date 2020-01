Millie Bobby Brown surge com os cabelos longos e cacheados para novo papel

Ainda no ano passado, te contamos que Millie Bobby Brown havia sido escalada para o papel de Enola Holmes, a irmã mais nova de Sherlock Holmes, em uma série de filmes, ainda sem data de estreia definida. Pois nesta sexta (2), a atriz deu um spoiler de sua nova caracterização, adiantando que as gravações da produção já começaram.

Em seu perfil do Instagram, Millie mostrou que o visual de Enola não tem nadinha a ver com o da Eleven, de “Stranger Things”. O look Enola Holmes é mais clássico, e envolve um cabelo looooooongo e cacheado, possivelmente feito com auxílios de apliques e extensões.

Na foto postada por ela dá para ver, ainda, um pedacinho do figurino de época da personagem, provavelmente formado por vestidões estruturados de mangas longas. Na legenda, Millie foi fofíssima como sempre, e escreveu: “eu te amo, Enola”.

Olha que linda:

O filme é uma adaptação da série literária “Os Mistérios de Enola Holmes”, da autora Nancy Springer, e deve contar, ainda, com Henry Cavill e Helena Bonham Carter no elenco.