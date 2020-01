Menina não resiste e toca os cabelos fabulosos de Kate Middleton

Já cansamos de falar sobre as mil regras absurdas que fazem parte do protocolo real – e uma das mais sérias é que um plebeu não pode sair por aí tocando a realeza na hora que bem entender. Mas na última terça-feira (29) uma menininha viu os lindos cabelos sedosos e volumosos de Kate Middleton bem ao alcance das mãos… e não resistiu. Resolveu tocá-los, numa mistura de cafuné com “será que são de verdade?”, e garantiu um dos momentos mais fofos do dia.

Olha essas fotos!

DUNDEE, SCOTLAND – JANUARY 29: Catherine, Duchess of Cambridge, who is known as the Duchess of Strathearn in Scotland, lets a girl touch her hair as she meets school children outside a community centre on January 29, 2019 in Dundee, Scotland. (Photo by Ian Rutherford – WPA Pool/Getty Images)

O momento, que parece banal para nós brasileiros, que estamos acostumados a abraçar a tocar até pessoas estranhas, é bem diferente para os britânicos, que em geral evitam esse tipo de contato físico.

Os cabelos de Kate Middleton fazem um enorme sucesso, desde que ela começou a namorar com o Príncipe William. Em 2005, quando ela e William se formaram na faculdade, os fios bem escovados, e sempre com volume e balanço já chamavam a atenção.

Ela popularizou pelo mundo a escova modelada, um tipo de finalização que deixa os cabelos bem elegantes e com movimento nas pontas. Kate mudou o estilo dos cabelos algumas vezes ao longo dos anos – especialmente quando engravidou de cada um dos três filhos e depois de dar à luz. Mas três coisas são constantes: o brilho, o volume e o movimento dos fios.

Conta pra gente seu segredo, Kate!