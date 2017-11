A atriz Maria Casadevall, 30 anos, inspirou diversas mulheres a cortar o cabelo quando surgiu na novela Amor à Vida, como Patrícia, de cabelo chanel com franja. Agora, ela adotou fios ainda mais curto e foi clicada no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (28), de cabelo pixie.

O novo penteado é para a série Ilha de Ferro, na qual disputará Cauã Reymond com Sophie Charlotte. De acordo com o site Purepeople, sua porta-voz disse que ela cortou três vezes os fios até chegar no tamanho atual.