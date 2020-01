Maisie Williams, a Arya de ‘GoT’, mudou radicalmente o look e está loira

Você é daquelas que marca finais de ciclo com mudanças nos cabelos? Um corte, uma nova cor? Maisie Williams, a atriz que interpreta(va) Arya em “Game of Thrones” pelo jeito é dessas. Bastou a série acabar, que ela mudou o cabelo radicalmente.

Não que ela estivesse com o look da personagem. Já havia alguns meses que a atriz tinha pintado os cabelos de rosa (aliás, você viu a Helen Mirren de cabelo rosa aos 73 anos? Maravilhosa!), e, nos últimos tempos, estava segurando o visual colorido nos fios, puxando mais para o lilás, e com a raiz castanha escura.

Mas pode esquecer o cabelinho cor de rosa: agora Maisie Williams é loira.

Aparentemente ela descoloriu os fios, e a cor resultante é um loiro meio alaranjado, com as raízes escuras e um mood bem grunge, sabe como? Pense em Kurt Cobain na flor da idade.

A gente adora uma transformação assim de fim de ciclo, e acha que Maisie Williams está certíssima em experimentar novos looks. E você, o que achou?