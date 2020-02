Lifting Hair: o alisamento que também ajuda a tratar os fios

Não basta alisar, tem que hidratar!

Foto: Dreamstime

A novidade para deixar o cabelo liso, macio e sem arrepiados, é o Lifting Hair. Espécie de escova progressiva, essa novidade cria o efeito de um alisamento temporário e ainda trata o cabelo. “O Lifting Hair é uma evolução das escovas progressivas. Ele praticamente transforma a estrutura do fio já na primeira aplicação. E o melhor: sem a chapinha!”, diz Welber Camargo, consultor técnico da Tânagra Cosméticos. Ouvimos também o cabeleireiro Marcelo Faustino, do Jacques Janine, para falar da novidade.

Por que o Lifting Hair é diferente?

Porque trata os fios, além de alisar, devolvendo os nutrientes de que o cabelo precisa para ficar saudável. Além disso, como ele dispensa a chapinha no fim do processo, você economiza energia e tempo.

O que ele faz?

Tira o volume e o frizz (fios arrepiados), alisa, dá brilho e amacia. Os fios ficam com as cutículas tratadas e as pontas duplas, milagrosamente, somem!

É indicado para quem?

Como não leva formol na fórmula, não causa alergias, irritação nos olhos ou na garganta, nem tem cheiro fedido. Ele vale para todo tipo de cabelo – inclusive os mais detonados (fios elásticos e quebrados) ou que acabaram de sofrer processos químicos. Pode ser feito por gestantes, a partir do terceiro mês de gravidez.

Tem alguma contraindicação?

Não.

Dura bastante?

Cerca de 30 a 40 lavadas. Se você lava o cabelo um dia sim e outro não, o produto fica no seu cabelo por até três meses. Para fazer durar mais, aposte em produtos com pH baixo, livres de corante e sem sal.

E o retoque?

É feito em toda a extensão do fio. A cada reaplicação, a mecha é tratada novamente.

Custa caro?

A partir de R$ 300*, mas varia de salão para salão.

Quem fabrica?

A Tânagra Cosméticos.

*Preço pesquisado em novembro/2011