Leighton Meester mudou o visu e voltou com o cabelo castanho Blair Waldorf

Olá, Upper East Siders, é a Gossip Girl aqui, e trago notícias fresquinhas sobre uma das abelhas rainhas da elite escandalosa de Manhattan! Após um tempo platinada, uma das minhas fontes informou que Blair Waldorf foi vista nas ruas de NY com um novo e moderno visual. Adeus fios quase brancos!

Brincadeiras com a introdução do seriado à parte, Leighton Meester, intérprete da melhor personagem dessa série (sorry, Dorota!) que acaba de ganhar um reboot, de fato, estreou um no visual esta semana. Ela, que passou um tempo testando vários tons de louro, voltou para o famoso castanho-Blair.

No Instagram, o colorista das celebridades, Justin Anderson, publicou o resultado. Para chegar na cor, uma espécie de marrom-avelã, ele explicou no Stories não ter usado tinta de cabelo. Em vez disso, aplicou dois tons do gloss equalizador Shades EQ, da Redken, uma coloração semipermanente hidratante e sem amoníaco (que virou mania entre as famosas).

Logo depois, a hair stylist Desiree Gomez deu aquela aparada no corte bob da atriz.

Tudo muito chique, muito bonito, mas cadê a icônica tiara da Blair?

XOXO.