O cabelo de Kate Middleton é sempre muito elogiado. Afinal, os fios da Duquesa de Cambridge estão sempre muito bem alinhados, volumosos e brilhantes. No entanto, os cuidados para atingir esse resultado não são mais nenhum segredo – pelo menos desde que sua cabeleireira, Amanda Cook Tucker, compartilhou o kit de produtos usados para arrumar o cabelo de Kate.

A imagem foi publicada no dia 31 de janeiro. Porém, pouco tempo depois, ela desapareceu junto com a conta de Amanda, que ainda não foi reativada. Ela costuma acompanhar os monarcas em viagens oficiais e corta o cabelo dos príncipes Harry e William por muito tempo, desde a infância deles, informa a Tatler.

O conjunto de produtos usados no cabelo de Kate inclui 13 escovas de cabelo, 6 pentes, 3 babyliss e dois secadores, além de um spray fixador da Elnett e uma mousse de volume Charles Worthington. Também estão inclusos o tratamento condicionante Kiehl’s Crème Silk Groom, que promete dar brilho aos fios, e o spray de xampu seco Pillow Proof Blow Dry Extender, da Redken.

Agora falta descobrir em que ordem ela usa isso tudo no cabelo da duquesa! Mas como a imagem e seu perfil no Instagram desapareceram “misteriosamente”, provavelmente Amanda não irá voltar a tocar no assunto tão cedo.