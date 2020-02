Hidratação caseira protege o cabelo no verão

Dica importante: use xampu para o seu tipo de fio

Foto: Dreamstime

Quem tem cabelo armado sabe: no verão, são muitos os inimigos dos fios – os raios solares, o vento, a água do mar entre elas. Mas você não precisa mais se preocupar com isso. Manter o cabelo sob controle é simples: basta investir em boas hidratações caseiras. Em 20 minutos elas já fazem maravilhas! Para completar o efeito reparador, use um xampu específico para o seu tipo de fio.

Ultra-hidratante

Ingredientes

– 1/2 mamão

– 1 banana

– 1 colher (sopa) de azeite

Modo de preparo

Amasse bem as frutas e adicione o azeite, mexendo bastante. Passe nos fios logo após lavar com o xampu e deixe agir por 20 minutos. Para potencializar o efeito, use touca térmica ou enrole a cabeça com papel-alumínio.

Nutritiva

Ingredientes

– 1 iogurte natural

– 2 colheres (sopa) de mel

– 1 clara de ovo

– 1 colher (sopa) de óleo de amêndoas

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um recipiente. Espalhe em todo o comprimento dos fios e deixe agir por 20 minutos. Você pode usar uma touca térmica.

Pós-verão

Ingredientes

– 1/2 copo de iogurte natural

– 1/2 mamão papaia

– 1 colher (sopa) de óleo mineral

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador até a mistura ficar homogênea. Aplique nas mechas e deixe agir por 20 minutos. Quem tem cabelo misto (raiz oleosa e pontas ressecadas) pode aplicar vinagre de maçã na raiz.

Dicas essenciais

– O calor faz você transpirar muito? Saiba: o suor em excesso pode deixar os fios opacos e quebradiços. Então, vale lavá-los todos os dias.

– Se vai passar muito tempo debaixo do sol, aposte num produto com protetor solar específico para as madeixas. Ele cria uma película contra elementos que ressecam ou desbotam.

– As pontas não recebem a lubrificação produzida pelo couro cabeludo. Assim, dê atenção especial a elas: aplique um pouco de condicionador nas pontas antes de passar xampu. Como esse pequeno truque, você as protege da ação detergente.

– Como seus fios já receberão muitas agressões, dê um tempo no secador, na chapinha e no babyliss. – Use finalizadores – como pomadas, gel e cera – para definir o penteado. Ou vá de trança e coque, penteados que são grandes tendências para esta estação.

– Aproveite que está calor e lave os fios com água fria, que não prejudica os fios como a ducha morna ou quente.