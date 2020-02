Guia de sobrevivência do cabelo tingido: veja os cuidados que você deve ter este verão

Fios com cores avermelhadas são os que mais desbotam. Por isso, o uso de proteção é indispensável

Foto: Getty Images

Praia

Antes: invista em uma hidratação power para já chegar à praia com os fios saudáveis. A escolha dos produtos é muito importante para os fios tingidos. “Opte por xampus com ph baixo (menor que 5). Ele ele evita que as cutículas do fio se abram e o pigmento acabe saindo”, recomenda o cabeleireiro Eron Araujo, do Salão Blend, em São Paulo. A máscara de nutrição específica para fios coloridos ou descoloridos também é necessária. Mas atenção: em casa, não deixe que ela fique em contato mais tempo que o recomendado na embalagem, tampouco tome sol com ela ainda nos fios. Máscara em excesso ou combinada à ação solar pode fazer com que o cabelo fique pesado, sem brilho e até quebradiço.

Durante: antes mesmo de pisar na areia, aplique o protetor solar nos fios. Ele pode ser líquido ou em gel – ótimo para os fios oleosos – ou em creme, como os leave-ins, que até ajudam a controlar o volume e o frizz. Sempre que entrar e sair do mar dê um banho de água mineral nos fios, para retirar a água salgada, e reaplique o protetor capilar. Manter os cabelos presos em coques ou tranças evita que os fios embaracem e reduz o atrito do vento, além de deixar uma ondulação linda e natural. “Já para minimizar o efeito nocivo do sol tanto no cabelo quanto no couro cabeludo, use e abuse dos chapéus”, aconselha Eron Araújo.

Depois: o cabelo sofre um processo chamado fotodegradação e fica opaco e ressecado. Quem tinge deve investir em hidratações e esperar cerca de 1 mês para pintar novamente. Mas assim que voltar da viagem, pode passar no salão para retocar a cor com um tonalizante. “A novidade é o tratamento chamado “esmalte”, um tonalizante incolor que a gente passa só para devolver o brilho ao fios”, diz o cabeleireiro Marcos Proença, do salão homônimo em São Paulo.

Piscina

Antes: “leave-ins com proteção solar, além de reduzirem os danos do sol, criam uma espécie de capa em volta do fio que o protege do contato com o cloro da piscina – e evita que o loiro fique esverdeado, por exemplo”, explica Marcos Proença. Por isso, aplique em quantidade abundante antes de se deitar na beira da piscina e prefira os de ação dupla, que tenham propriedades antifrizz, de controle de volume, etc.

Durante: saiu da piscina com os fios molhados? Corra para a ducha imediatamente, retire a água com cloro e reaplique o protetor. “O cloro é superadstringente e faz com que as cutículas dos fios se abram aí o pigmento vai embora!”, avisa Eron Araujo. Fios molhados também são mais suscetíveis á quebra, por isso, muita atenção aos seus acessórios. Penteie sempre com uma escova raquete macia e com bolinha nas pontas das cerdas e, para prender, use elásticos revestidos de tecido ou piranhas.

Depois: mesmo com a proteção do leave-in e com a ducha, pode ser que algum resquício de cloro permaneça nos fios. Use xampu antirresíduos durante o banho e em seguida faça uma hidratação intensa com a máscara específica para fios coloridos ou descoloridos.