Guia de finalizadores para cabelos

Descubra qual é o finalizador ideal para seu cabelo

Antifrizz

Função

Eliminar os insuportáveis fios arrepiados.

Aplicação

Espalhe uma gota nas mãos e aplique nas pontas do cabelo seco. Em seguida, deslize os dedos por todo o comprimento.

Troca emergencial

Use óleo corporal no lugar do antifrizz. “Mas fazer isso sempre causa oleosidade e seborreia”, avisa Célio Gatti, hair stylist do Walter´s Coiffeur.

Ativador de cachos

Função

Definir, dar peso ao cacho.

Aplicação

Ponha nos cachos úmidos e seque com difusor.

Troca emergencial

Passe leave-in (medida: tamanho de uma moeda de R$ 0,25) no fio molhado e seque com difusor. “Mas cuidado: como o leave-in não costuma ser termoativado, ele resseca os fios na hora que se usa o secador”, alerta Simone Costa, do Hair Shine Profession Beauty.

Creme para pentear

Função

Facilitar a passagem do pente nos cabelos.

Aplicação

Deslize o produto por todo o comprimento dos fios úmidos.

Troca emergencial

Se acabou seu creme para pentear, use uma pequena quantidade de condicionador no lugar, espalhando por todo o cabelo. Evite essa substituição diária para não sofrer com oleosidade e seborreia.

Leave-in

Função

Dar maleabilidade, hidratar e proteger a fibra capilar.

Aplicação

O leave-in cremoso deve ser aplicado com as mãos. Já a versão leitosa deve ser borrifada. Nos dois casos, os fios devem estar úmidos e não enxaguados.

Troca emergencial

Use uma quantidade pequena de máscara de hidratação antes de pentear o cabelo úmido. Não abuse, pois pode aumentar a oleosidade.

Dá até para improvisar um finalizador caseiro

Musse

Função

Fixar penteados. Você pode, ainda, usá-lo para dar volume.

Aplicação

Passe duas bolas de espuma nos fios secos ou úmidos.

Troca emergencial

Num borrifador, misture meio copo de água com meio de cerveja. Esguiche cinco vezes nos fios molhados ou bem secos. “Cerveja tem goma similar ao musse”, diz o cabeleireiro Marcelo Carneiro, do Salão da Praia. Atenção: só faça numa emergência.

Pomada

Função

Modelar as madeixas.

Aplicação

Use os dedos e a palma das mãos para dar forma nas pontas do fio, modelando como desejar.

Troca emergencial

Misture uma pequena quantidade de gel fixador com um pouco de creme para pentear e aplique como pomada. “Porém, usar a mistura diariamente pode causar ressecamento”, ensina o hair stylist Bruno Fernandes, da empresa VIS, do grupo Ikesaki.

Reparador de pontas

Função

Selar as pontas do cabelo, evitando que fiquem duplas.

Aplicação

Coloque até duas gotas do produto nas mãos e espalhe na região indicada.

Troca emergencial

Você pode usar vaselina líquida, cuja textura é bem similar ao produto, sem muitos danos aos fios. “Aplique a mesma quantidade indicada para o uso do reparador”, ensina Marcelo.

Spray termoativado

Função

Facilita a escova e aumenta a durabilidade do penteado liso.

Aplicação

Use as mãos para espalhar uma pequena quantidade no comprimento.

Troca emergencial

Aplique no cabelo úmido uma combinação feita com gel sem álcool e água. “Para cada colher (sopa) de gel, coloque três de água”, sugere o hair stylist Marcelo Carneiro.