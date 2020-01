Giovanna Lancellotti mudou o visual e está com os cabelos loiros

View this post on Instagram

BOM DIA 💁🏼‍♀️ Um belo dia resolvi mudar…. 😍 Decidi me atirar em uma cor nova! O Carnaval passou, mas me deu vontade de testar um louro poderoso! Por isso, me joguei no 73 AVELÃ, de Nutrisse! Um louro dourado incrível que combina super com esse fim de Verão! E vocês? O que acharam? 😱 Acho que encontrei um novo #MeuNutrisse, hein? Qual é o Nutrisse de vocês? Contem aqui embaixo com a #MeuNutrisse