Formol: tire suas dúvidas e faça o alisamento com segurança

Na hora de alisar, dispense o formol e consulte os ativos que têm autorização da Anvisa.

Foto: Agência Fotosite

Formol em quantidade superior à dosagem permitida pela lei faz mal a saúde. Mas aí você se pergunta: eu quero ficar com o cabelo liso, então como posso fazer um tratamento com segurança? Nesta reportagem, ensinamos algumas lições.

1. O que é formol?

Também conhecido por formaldeído, formalina ou aldeído fórmico, é uma substância usada para conservar outras substâncias e até tecidos.

2. Qual a quantidade de formol permitida em alisamentos de cabelo?

A quantidade liberada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é de 0,2%. “Assim ele age como conservante e não tem efeito alisante”, explica o dermatologista especialista em cabelo Luciano Barsanti.

3. Quais os riscos do formol à saúde?

“O formol é tóxico se for ingerido, inalado ou se entrar em contato com a pele. Mas sob a forma de gás – quando aquecido por meio da chapinha e secador – é ainda mais perigoso, pois pode causar irritação do nariz, tosse, diminuição da frequência respiratória, dor de garganta, sensibilização e até ferimentos nas vias respiratórias”, alerta Luciano.

4. Há outros componentes nos alisantes que também causam prejuízo?

“Sim, o ácido glioxílico é proibido pela Anvisa pois, quando aquecido, libera um gás prejudicial à saúde. Cuidado, ainda, com os alisantes que levam glutaraldeído (glutaral). A Anvisa permite a concentração máxima de 0,1% deste componente”, alerta.

5. Existem produtos que alisam o cabelo sem colocar a saúde em risco?

“Sim. Os que levam tioglicolato de amônia, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e hidróxido de guanidina têm autorização da Anvisa e alisam com sucesso, sem prejudicar a saúde”, orienta o médico. Peça para o seu cabeleireiro.

A Anvisa libera o formol a 0,2%. Porém, a quantidade é tão pequena que o componente não tem efeito alisante.

Foto: Agência Fotosite

7 dicas para alisar sem riscos

1. Antes de usar o produto, leia o rótulo da embalagem. Verifique as instruções de uso, precauções e advertências do fabricante.

2. Alise os fios sempre com um profissional de confiança, treinado e capacitado.

3. Exija que o cabeleireiro prepare o produto na sua frente. Infelizmente, alguns profissionais acrescentam formol à mistura, longe dos olhos da cliente.

4. ”Em caso de tosse, rouquidão, ardência, coceira ou queimação no couro cabeludo, interrompa o procedimento e lave imediatamente a cabeça apenas com água”, alerta o dermatologista.

5. Desconfie se você ficar isolada das outras clientes do salão. Por causa do forte cheiro de formol – em quantidade acima de 0,2% -, alguns cabeleireiros realizam o procedimento em local separado.

6. Atenção: se o cabeleireiro ligar o ventilador ou colocar máscara ou toalha umedecida no rosto, é sinal de que o produto contém quantidade de formol acima da permitida.

7. Informe o profissional sobre quais alisamentos você já fez, para ele saber se as químicas são compatíveis.