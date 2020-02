Fique por dentro dos diferentes ativos das ampolas para cabelo

Use ampolas de tratamento antes do condicionador!

Você conhece o ativo ideal presente nas ampolas de tratamento? Veja os diferentes tipos e saiba qual é o mais indicado para seus fios!

Ceramidas

Elas são um tipo de lipídio (gordura) que mantêm os fios lubrificados. “Esse ativo também alinha a cutícula do cabelo, o que traz muito mais brilho às madeixas, além de tirar o frizz e o volume”, diz a cosmetóloga Nancy Viveiros.

Queratina

É a proteína que compõe a estrutura dos fios. Na ampola, reconstrói o cabelo danificado por agressões diárias, como exposição ao sol, uso de chapinha e secador ou aplicação excessiva de química.

Semi de lino

Em italiano. Significa semente de linho. ideal para fios coloridos, já que a substância forma um filme ao redor do cabelo, impedindo que o pigmento da cor saia. Resultado? A tintura dura muito mais. Além disso, tem ação antioxidante, que evita a degradação do cabelo ao protegê-lo contra a formação dos radicais livres, processo desencadeado, por exemplo, pela ação extensiva do sol.

Óleo de karité

Com alto efeito hidratante, é especialmente indicado para cabelo muito ressecado. Atua ainda como um filtro solar natural, protegendo as madeixas contra os raios UV do sol, que podem danificá-las.

Colágeno

Proteína capaz de recuperar a elasticidade dos fios. “Devolve a força e vitalidade às madeixas, além de ter um bom poder de hidratação”, explica Celso Martins Junior, diretor da Sociedade Brasileira de Cosmetologia.





