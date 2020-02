Fique por dentro das mudanças de cabelo de Fernanda Lima

No portfólio de beleza de Fernanda Lima, não faltam looks diferentes. Ousada, a apresentadora já radicalizou no ruivo, experimentou variações de loiro a castanho e não economizou no repicado. Confira:



Foto: Reprodução/ESTILO



Red Power (à esquerda)! Franja e coloração vermelha intensa contribuem para criar um look fashionista total. Nova Onda (à direita) com corte médio, repicado com luzes estratégicas que resultam em um visual fresco e jovial.



Foto: Reprodução/ESTILO



Diva Deluxe (à esquerda): a nuance castanha vibrante revela uma nova faceta, mais sexy e muito elegante. Anos Dourados (à direita): os reflexos loiros compõem o look mais atual. O styling chapado valoriza o brilho.

