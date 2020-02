Fascinator: aprenda a fazer o acessório de cabelo de Kate Middleton

O fascinator ganhou destaque com Kate Middleton e fez sucesso com suas convidadas

Fascinator é o nome do acessório que ganhou fama na cabeça de Kate Middleton. Ele também fez sucesso entre as convidadas do casamento real. O nome do enfeite pode até parecer estranho, mas ele é tradicional em eventos ao ar livre na Europa.

A peça, que pode ser usada no trabalho e no dia a dia, caiu no gosto feminino e virou tendência de moda! A designer de acessórios, Flávia Ferreira, do Rio de Janeiro (RJ), aproveitou a novidade para bombar suas vendas, já que tem uma marca de acessórios de cabelo, O Ateliê Virtual e vende mais de 300 fascinators por mês. “A Kate me deu um superlucro! Minha clientela é bem variada. Algumas mulheres preferem peças discretas, com flores de tecido. Outras procuram modelos mais elaborados, com penas e plumas, para a noite”, conta.

A designer de acessórios Flávia Ferreira vende mais de 300 fascinators por mês

“Uso vários materiais e faço peças para todos os gostos!”



“O fascinator tradicional é feito com plumas e penas gigantes. Como elas são caras e não são apreciadas pelas brasileiras, adapto o acessório com materiais bem simples. Para festas e eventos noturnos, gosto de trabalhar com tecidos como organza, cetim e tafetá. São opções chiques! Tenho um truque: queimo as bordinhas do tecido para evitar que ele desfie. Na produção, dá para brincar com materiais como tule, plumas, penas falsas, pedrarias, contas, miçangas e fitas variadas.

O fascinator pode ser preso nos cabelos com fivelas, tiaras fininhas, grampos ou pentinhos. Sai bem em conta e vende que é uma maravilha!”. Flávia Ferreira, 32 anos, designer de acessórios, do Rio de Janeiro (RJ).

Aprenda o passo a passo desse enfeite real

Materiais

· Cartolina

· Cola quente

· Isqueiro

· Lápis

· Tafetá rosa (20 cm x 40 cm)

· Tafetá verde (10 cm x 10 cm)

· Tesoura

· Tiara

1. Desenhe uma flor com 7 cm e seis pétalas em uma cartolina. Esse será o molde da peça.

2. Risque as flores nos tecidos. Corte dez flores rosas e uma flor verde.

3. Queime as bordas das flores com isqueiro ou vela para evitar que o tecido desfie.

4. Com a cola quente, forme três flores com três camadas rosas cada uma.

5. Cole as três flores uma na outra, no formato de um triângulo invertido, e una a flor verde.

6. Cole o arranjo na tiara e use a flor rosa que sobrou para dar o acabamento interno da peça.

No Brasil, a peça já caiu no gosto de mulheres modernas, como Adriane Galisteu

O acessório da princesa pode ser adaptado ao gosto das brasileiras

O enfeite queridinho de Kate Middleton é mesmo exuberante. A duquesa de Cambridge abusa de modelos bem chamativos, com penas e plumas. Todos combinam com a cor da roupa, como manda a tradição inglesa.

Ela já usou o acessório com cabelos soltos e até com um rabo de cavalo. E ficou um charme! Aqui no Brasil, a peça já caiu no gosto de mulheres modernas, como Adriane Galisteu, mas em versões mais discretas, adaptadas ao gosto popular.

Gustavo Sarti, consultor de moda da TV Record, dá dicas para você usar o acessório real sem correr o risco de ficar brega:

Bom-senso de acordo com a ocasião: as peças mais sofisticadas, com brilhos, tules, rendas e pedrarias, devem ser colocadas sobre penteados e usadas apenas em festas formais, como casamentos. Nessas ocasiões, dispense brilho e bordado na roupa.

Escolha quem manda: aqui no Brasil não é preciso combinar a cor do fascinator com a da roupa. A regra é destacar apenas uma peça no look. Anote a dica: enfeite colorido combina com roupa de cor neutra.

Moderação no trabalho: para usar o acessório no dia a dia, invista em modelos com flores, laços e penas pequenas, bem discretos. Esses modelos dispensam penteados. Use como tiara.

Romântica na medida: um modelo mais delicado, de cor clara, com laço e flor, fica lindo com um vestido leve, sapato baixo, jeans e blusa com renda. É a combinação ideal para o passeio com o amado ou um almoço de trabalho.

Na balada com glamour: guarde uma peça elaborada, cheia de penas e cores, para arrasar na balada. Nessa ocasião, é permitido!

Look de inverno: combine o acessório com uma gola volumosa. Prenda o fascinator nos fios com uma trança ou rabo de cavalo. Lindo!