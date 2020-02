Experts indicam táticas para acabar com fios amarelados, ressecados e desbotados

Quer aproveitar a praia e ainda manter o cabelo lindo? Siga dicas de especialistas e escolha os produtos certos para acabar com fios amarelados, ressecados e desbotados:

Fios amarelados

Para evitar que o loiro fique amarelado ou esverdeado devido à ação do cloro da piscina e da água do mar, aplique tonalizante. “O produto forma uma película protetora sobre o fio, evitando a mudança de tom”, diz o cabeleireiro Marcelo Rezende. Alterne o xampu habitual com um antirresíduos e use finalizadores à base de silicone, que também aumenta a proteção.



Produtos para combater os fios amarelados

Foto: Reprodução/ESTILO



Na imagem acima: (1) Semi di Lino Diamante Cristalli Liquid (R$ 87*), da Alfaparf; (2) Advanced Techniques Restauração Verão Máscara Proteção Solar (R$ 14*), da Avon; e (3) Swim & Sun HPF 30 Daily Chelating Xampu (R$ 68*), da L’Anza.

Efeito desbotado

Garanta a durabilidade da cor agendando uma coloração dias antes de ir para o litoral. “Ao chegar lá, prefira xampu e condicionador que protejam o tom e não dispense um chapéu sob o sol”, diz o cabeleireiro Nando Ardessore. “Para manter a beleza de fios claros, use uma vez por semana um xampu com pigmentos violeta.”



Produtos que evitam o cabelo desbotado

Foto: Reprodução/ESTILO



Na imagem acima: (4) Ionixx Violet Xampu (R$ 45*), da Mediterrani; (5) Shampooing Prolonge Léclat de la Couleuer (R$ 119*), da J.F. Lazartigue; (6) Solare Xampu (R$ 60*), da Truss;

e (7) chapéu (R$ 90*), da Arezzo.

Super-ressecamento

Passe uma máscara ultra-hidratante uma semana antes de viajar. “Isso faz com que os fios cheguem à praia mais nutridos e fiquem saudáveis por mais tempo”, explica o cabeleireiro Marcelo Rezende. “Quando estiver na praia, aplique um leave-in com filtro solar e com ativos de tratamento. E, depois do banho, não se esqueça de passar um tratamento hidratante sem enxágue, de preferência com filtro solar.”



Produtos para o cabelo ressecado

Foto: Reprodução/ESTILO



Na imagem acima: (8) Óleo Curl Intense (R$ 124*), da Kérastase; (9) Elsève Solar Leite para Pentear (R$ 10*), da L’Oréal Paris; e (10) Color Sun Extend Shimmering Defense Daily Care Portective Lotion (R$ 88*), da Redken.

*Preços pesquisados em fevereiro de 2012