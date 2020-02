Expert ensina como hidratar os cabelos em casa

Guilherme Cassolari é o novo cabeleireiro representante da Natura

Foto: Divulgação

A maioria das brasileiras acredita que seus fios são muito mais danificados do que eles realmente são. Esta é uma das constatações do cabeleireiro Guilherme Cassolari, o mais novo representante da Natura. O especializa contou qual a melhor maneira de cuidar das madeixas durante o lançamento dos novos produtos da Natura Plant, na tarde da segunda (4), em seu salão de beleza, localizado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo.

A Natura prepara a reformulação de todas as suas linhas de cabelo

Foto: Divulgação

A marca aproveita o ótimo momento do mercado nacional – o Brasil já é o primeiro do mundo quando o tema é cabelo – para reformular todas as suas linhas, criar novas embalagens, inclusive com rótulos em braile, e lançar 50 itens novos ao longo do ano, como o Perfume para Cabelos e o Leite de Pentear, que estarão disponíveis para as consumidoras até o mês de maio.

Na ocasião, Cassolari deu algumas dicas valiosas para garantir uma boa hidratação em casa:

>> “Antes de hidratar é necessário uma boa lavagem, sempre! Use um xampu anti-resíduos, para eliminar o excesso de produtos anteriores nos cabelos”.

>> “Aplique a máscara e faça movimentos no sentido do fio, nunca ao contrário. Deixe agir durante o tempo indiciado na embalagem, não mais do que isso. Usar a produto por mais tempo do que o necessário não potencializa seus efeitos”.

>> “Quando o creme estiver no cabelo, não prenda as mechas acima da cabeça, isso fará com que sua raiz fique oleosa”.