Exohair: a nova progressiva sem formol

Foto: Getty Images

Desde que o formol foi proibido, a indústria de alisamento ficou órfã. A química, perfeita para esticar os fios, podia causar câncer e até a morte. Mas as alisadas não precisam entrar em pânico. Acabou de chegar ao Brasil a Exohair, a escova sem formol capaz de criar o efeito liso.

Quem explica é a cosmetóloga Fátima Rodrigues. “O alisamento é consequência da nutrição dos fios. Nesse caso, a combinação dos ácidos lático e acético forma uma camada protetora que preenche as falhas do cabelo e não deixa a água penetrar no fio. A diferença é que o formol cria uma película grossa e dura, que deixa as pontas espigadas, e a Exohair produz uma camada mais fina, por isso o cabelo fica mais natural, inclusive nas pontas”, explica a especialista.

Grávidas e tingidas também podem usar!

Quanto custa: de R$ 200* a R$ 450*

Aplicação: para uso exclusivo de profissionais. Como o produto acaba de chegar ao Brasil, deve estar disponível nos salões a partir de setembro.

Resultado: fios mais lisos e brilhantes.

Manutenção: a aplicação deve ser repetida em todo o cabelo a cada dois meses.

Indicação: cabelos cacheados ou ondulados. O produto é compatível com luzes, tintura e químicas em geral, mas é importante fazer o teste de mecha. Ele pode ser usado inclusive por grávidas.

Contraindicação: cabelos afro ou muito crespos não serão totalmente alisados com esse produto, a menos que já estejam com relaxamento. E fios descoloridos podem sofrer leve mudança de tonalidade.

Para saber mais: consulte o site da Kosmental Hair Technology ou SAC (11) 4689-0348.

“Meu cabelo ficou com mais movimento!”

Foto: Divulgação

“Quando o assunto é cabelo, sou quase neurótica. Por isso, amo escova progressiva. Faço desde os 12 anos. Afinal, nada como acordar com o cabelo arrumado, né? O problema é que oito anos de química na cabeça não passam batidos.

Por causa de todo o formol que já usei, meu cabelo ficou fino e quebrado. Já estava desistindo de alisar quando conheci a Exohair, que não contém nadinha de formol na fórmula. Antes de testá-la, achava que sem química os fios não ficariam tão lisos. Mas não só ficaram como saí do salão com eles brilhando!

A cabeleireira lavou meu cabelo e finalizou com uma secagem sem escova nem nada. Assim, vi o resultado na hora e não precisei sair do salão com o cabelo grudado na cabeça por causa da progressiva. Já lavei meu cabelo em casa e ele ficou com bastante movimento. Adorei porque não sou fã de cabelo escorrido, sabe? Meu look ficou bem na moda: liso, mas não chapado.

Agora não preciso mais ficar uma hora no banheiro com uma escova numa mão e um secador na outra. Uso o secador só para tirar a umidade e meu cabelo já fica com jeito de salão. Para quem deixava de sair de casa por causa do cabelo crespo, isso é muito importante”. Priscila da Silva, 20 anos, estudante, São Paulo (SP)

*Preços pesquisados em agosto de 2011