Evite constrangimentos no inverno: descubra como combater a caspa

Em alguma fase da vida, três em cada cinco brasileiros sofrem com as caspas. Mas existem cuidados que podem livrá-la desse probleminha. A seguir, o dermatologista Valcinir Bedin, presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo ensina as causas de tal incômodo e mostra como é possível aliviar os sintomas. Você vai usar roupas escuras no inverno sem drama.

Entenda melhor!

A dermatite seborreica, nome científico da caspa, é um processo inflamatório que provoca a descamação do couro cabeludo, vermelhidão e coceira pra valer. A camada superior da pele, como em todo o corpo, é formada por células mortas, que gradualmente se descamam e são substituídas. Quando ocorre a inflamação, esse ritmo é acelerado.

Conheça os vilões

· Estresse e desequilíbrio hormonal: eles podem provocar o aumento da atividade das glândulas sebáceas, deixando o organismo mais vulnerável à inflamação e, consequentemente, à descamação.

· Hereditariedade: se seus pais têm caspa, cuide-se. Você tem grande chance de desenvolver o problema.

· Fungo: o que provoca caspa é conhecido como Malassezia.

· Excesso de oleosidade: ela pode ser decorrente de disfunções nas glândulas sebáceas. É o que chamamos popularmente de sebo.

· O inverno: “Nas épocas frias do ano, o couro cabeludo fica menos hidratado por falta de suor. Isso costuma aumentar a descamação”, explica Valcinir. má higiEnE: o couro cabeludo precisa estar sempre limpo.

Dê um refresco para o couro cabeludo

Assim você evita a caspa e deixa a área saudável e fresquinha…

1. Evite situações extressantes. Procure relaxar diariamente, fazendo alguma coisa divertida para evitar inflamações.

2. “Lave frequentemente o cabelo”, aconselha Valcinir. “Isso remove a oleosidade excessiva”. O excesso de gordura favorece o desenvolvimento de fungos e o aparecimento da descamação. “Se sentir necessidade, lave diariamente”, orienta.

3. Durante a lavagem, massageie o couro cabeludo com a ponta dos dedos. Evite usar as unhas, que agridem a pele.

4. Lave os fios com água morna ou fria, porque a alta temperatura estimula o ressecamento da região.

5. “Use xampus anticaspa”, avisa o médico. “Faça isso uma ou duas vezes por semana”. Os nomes são complicados (há xampus à base de enxofre, ácido salicílico, piritionato de zinco, cetoconazol, ciclopirox olamina e sulfacetamida sódica), mas dão bons resultados. O uso de condicionador é liberado. Mas evite que o produto entre em contato com o couro cabeludo, para que a oleosidade na região seja controlada.

6. Mantenha uma alimentação saudável. Diminua o consumo de gorduras e carboidratos refinados, que podem agravar o mal.