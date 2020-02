ESTILO elege o coque como penteado de festa do momento

O penteado que combina trança grega com coque baixo é uma das sugestões da revista ESTILO

Foto: Reprodução/ESTILO

O fim do ano está chegando e com ele surgem as tão esperadas festas! Quer parecer elegante e ao mesmo tempo moderna? Invista no coque. A edição de novembro da revista ESTILO elege o penteado como a opção do momento e dá exemplos diferentes para estilizar seu cabelo. Confira alguns exemplos:

Trança grega

Perfeito para cabelos médios e longos, o coque usado por Emily Blunt cria uma trança embutida na franja. “A trança delicada traz um toque romântico para o look”, diz o cabeleireiro Tiago

Parente, do Rio de Janeiro. Para criá-lo, use spray fixador e elásticos de silicone.

Onda retrô

Como na trança grega, o maior destaque deste penteado é a franja. Funciona para qualquer comprimento de cabelo e abusa do efeito molhado, tendência das últimas semanas de moda. A onda na franja fica bem definida por conta do gel.

Clássico revisitado

O tradicional coque-bailarina fica mais moderno quando os fios não estão, necessariamente, todos alinhados. “Prenda o comprimento em um rabo de cavalo, torça e faça um coque, deixando também algumas pontas soltas”, explica a cabeleireira Talita Osiro, de São Paulo.

Para o make de verão 2012, invista em cores quentes

Foto: Reprodução/ESTILO

Make para o verão

O verão 2012 pede cores quentes não só nas roupas, mas também na maquiagem. Ainda na ESTILO de novembro, você descobre quais são os tons da estação do calor. No editorial de beleza, a apresentadora Tatiana Dumenti combina ouro-velho e cobre, tons lavados e transparentes, além do clássico batom vermelho com lápis preto.

Para trabalhar, escolha peças de linho e seda; como estampa, aposte na de cobra

Foto: Reprodução/ESTILO

Sofisticação nos dias quentes

Para a próxima estação, a ESTILO ainda escolhe o linho e a seda como os tecidos perfeitos para enfrentar o calor com elegância. Com uma alfaiataria sofisticada, a dupla abandona o lado

rústico e se torna uma combinação adequada para o ambiente de trabalho.

Se gostar de estampas, o ideal é investir nas de cobra. Prefira versões coloridas para peças marcantes – como saias e vestidos – e deixe o P&B para os acessórios.