Eliza Scanlen, atriz australiana que interpreta a personagem Amma Crellin na série da HBO “Objetos Cortantes” (Sharp Objects, em inglês), acaba de mudar radicalmente o visual. Ela, que até pouco tempo atrás estava com fios loiros em comprimento médio, se juntou a Joey King e entrou para o time das garotas de cabeça raspada.

Não se sabe ao certo se a mudança, que pôde ser vista publicamente pela primeira vez na última terça (05) durante o desfile da Miu Miu na Semana de Moda de Paris, tem apenas caráter estético. O mais provável é que Eliza tenha passado a máquina zero para compor a caracterização de sua personagem mais recente nos cinemas, a adolescente Milla, que se apaixona por um traficante de drogas na comédia “Babyteeth”.

De qualquer forma, temos de admitir que o novo corte ficou bem moderninho, e combinou bastante com ela:

E pode esperar para ver o rostinho de Eliza brilhando bastante nas telonas durante os próximos meses. Além de dividir com Saoirse Ronan, Meryl Streep e Timothée Chalamet o elenco estrelado do longa “Little Women”, adaptação por Greta Gerwig do romance “Mulherzinhas”, de 1868, a atriz fará parte, ainda, do filme “The Devil of All Time” (com estreia prevista para 2020), junto com Tom Holland e Robert Pattinson.

Mais uma atriz-fashionista da nova geração (ela tem só 20 anos!) para a gente ficar de olho.