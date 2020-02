É possível transformar cabelo em diamante!

Diamante produzido a partir de uma mecha de cabelo

Depois que o Rei Pelé presenteou a mãe em rede nacional com um diamante fabricado a partir de uma mecha de seu próprio cabelo, muita gente ficou se perguntando como esse processo funciona. E mais: teria essa pedra o mesmo valor daquela produzida pela natureza? Fomos investigar!

No Brasil, a empresa que oferece este serviço é a Brilho Infinito, do Grupo Altstut. A tecnologia que tornou possível essa alquimia vem da Espanha. E é para lá que são enviadas, em saquinhos plásticos, as mechas cedidas pelos clientes. Detalhe: dá até para escolher a tonalidade que seu diamante terá: transparente, azul ou champanhe. “Gemas nessas cores existem, mas são extremamente raras. Em nossos laboratórios, recriamos facilmente pedras com essas características”, explica Carlos Pacheco, diretor administrativo da Brilho Infinito. Confira mais detalhes sobre o processo que transforma cabelo em diamantes a seguir!

Cabelo, fonte de carbono… e diamantes!

A receita para fazer diamante tem apenas um item na lista de ingredientes: o carbono. E, não se engane: estamos falando desse mesmo carbono que está presente no grafite do lápis e em todas as células do corpo humano.

A diferença básica é que, no caso das pedras preciosas as cadeias deste elemento estão dispostas num formato diferente, o que dá origem à dureza e ao aspecto cristalino das gemas.

Por isso, tudo o que é rico em carbono pode, em tese, se transformar numa fonte de diamantes. É o que acontece com o cabelo. A queratina, uma das substâncias presentes na estrutura dos fios, é composta por até 50% de carbono. Daí a ideia de usar mechas como matéria prima de gemas.