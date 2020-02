É fácil manter o cabelo liso no verão

Depois de tomar sol, abuse cremes hidratantes e com nutrientes

Afinal, o que a química faz nos fios?



Progressiva

O fio do cabelo tem muitas escamas sobrepostas. São elas as principais responsáveis pelas madeixas mais rebeldes. A escova progressiva serve justamente para disciplinálas. O tratamento une a cutícula dos fios, deixandoos mais comportados e lisos.“O processo cuida dos cabelos e é mais potente para selar a cutícula do que a escova definitiva devido à forte carga de queratina que ele tem”, explica Enéias Leme, técnico da Skafe Cosmetologia.

Definitiva

Para transformar cabelos crespos, ondulados ou encaracolados em lisos, a definitiva muda a estrutura interna dos fios. Daí ser considerada mais agressiva do que a progressiva. Mas a boa manutenção evita danos.“Faça hidratação semanal e reconstrução dos fios uma vez por mês no salão ou em casa”, diz Enéias. Se escolher o método caseiro, use reconstrutores (à base de queratina e amoniácidos) uma vez na primeira semana. E hidrate nas três seguintes.

Como agem os três principais agressores do cabelo escovado



Raios solares

Oxidam a cor, queimam e “levam à perda de água e do pigmento dos fios”, diz a cabeleireira Keiko Ito, do Gilberto Cabeleireiros.

. Progressiva: o principal dano que os raios provocam nos fios lisos é o ressecamento: quando eles perdem muita água, as cutículas ficam entreabertas e, consequentemente, o selamento do produto também acaba.

. Definitiva: como esta química já reduz a umidade natural dos cabelos, eles tendem a ficar mais rebeldes e armados se expostos ao sol intenso do verão.

Sal do mar

O contato da água salgada com os cabelos reduz a hidratação natural dos fios.

. Progressiva: “Por ter poder de limpeza, o sal retira facilmente a química”, diz o cabeleireiro Rodrigo Cintra, do programa Esquadrão da Moda, do SBT. O mineral abre a cutícula dos fios e elimina o produto.

. Definitiva: o sal enfraquece os fios, deixando-os desidratados, fáceis de quebrar. “Os cabelos ficam mais porosos e propensos a armar”, diz Enéias Leme, técnico da Skafe Cosmetologia.

Cloro da piscina

Reduz a água presente nos fios. A ação do produto diminui a duração da escova e, claro, a danifica.

. Progressiva: o cloro entra na cutícula do fio e tira a química. “Pode-se comparar isso ao processo de pôr água sanitária na roupa. Daí, a progressiva, que dura dois meses, ficará nos fios só duas semanas”, alerta Keiko.

. Definitiva: por alterar a estrutura dos fios, torna-os mais expostos à ação do cloro. Resultado: fios fracos, que quebram com facilidade e que podem arrepiar.

Prolongue o efeito da escova



Antes de tomar sol: aplique nos fios cremes com protetor solar. Você deve, inclusive, hidratá-los (molhá-los mesmo) enquanto estiver na praia ou na beira da piscina. Para isso, pode usar a água da torneira ou um produto umidificador.

Depois de tomar sol: use cremes hidratantes e com nutrientes. Isso diminuirá os danos causados pelos agentes agressores. Outra opção é espalhar um creme para pentear e ele agirá nos fios para manter a hidratação. E aplique máscara semanalmente.

Os produtos certos

1. Creme Protetor UV: assim como o xampu, protege e hidrata fios expostos ao sol. Da Natura. R$ 21,20

2. Máscara reconstrutora capilar com queratina: forma um filme protetor. Da Belladonna. R$ 14,99

3. Protetor solar capilar praia & piscina Vitalcap: protege do Sol, do cloro e do sal marinho. Da Belofio. R$ 19,90

4. Creme de tratamento: deixa os fios hidratados e protegidos dos raios UV. Da Neutrox. R$ 5,60

5. Creme para pentear Clima Resist: protege dos danos causados pelo Sol. Da Seda. R$ 4,05

6. creme para pentear: fortalece e protege os fios contra o desbotamento. Da Biorene. Preço sob consulta

7. Xampu Linha Solar: tira o sal, a areia e o cloro dos cabelos, deixando-os soltinhos e brilhantes. Da L’oréal. R$ 5,50

8. Fluido de hidratação: umidificador com ativo Semi di lino. Deixa o fio leve. Da Elans. R$ 15,90

9. Condicionador Solare: contém fórmula desenvolvida para que os fios resistam às agressões da estação. Da Truss. Preço sob consulta

10. Creme tutannol Praia & Piscina: forma um filme protetor nos fios e facilita o penteado. Da Hidran. R$ 11,54

11. Máscara multiação proteção total: recupera fios danificados pelo Sol, mar e piscina. Da Helcla. R$ 12,30

*Preços pesquisados em janeiro de 2011