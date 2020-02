Duas novidades para acabar com as pontas duplas

Os fios longos são os mais propensos a apresentar pontas duplas

Foto: Reprodução MÁXIMA

O cabelo liso e comprido é, definitivamente, o preferido das brasileiras, mas também o mais propenso a apresentar pontas duplas, o pior pesadelo capilar de 85% das mulheres, segundo pesquisa da Unilever. A notícia boa é que encarar a tesoura deixou de ser a única solução para esse problema. Hoje, já existem produtos que ajudam a evitá-lo e até a tratá-lo.

Sinônimo de cabelo danificado, a ponta dupla é resultado da exposição excessiva do fio a processos químicos e térmicos. Somada ao desgaste diário que a fibra capilar sofre devido à ação dos raios UV, não há fio que suporte. O resultado? Modificação da proteína das células do cabelo que gera pontas feias e abertas.

Para tentar acabar com elas sem precisar radicalizar, é preciso investir nas máscaras de hidratação que melhoram a resistência, a elasticidade e a umidade dos fios. A dica é passar o produto no cabelo limpo e envolve-lo numa toalha úmida e quente por 15 minutos. Repita o tratamento semanalmente.

Lembre-se ainda de usar um leave-in após a lavagem com produtos hidratantes. Todos os dias, aplique um sérum de silicone com vitaminas e queratina, que fecha a cutícula e devolve o brilho natural. Assim, você conquista fios bonitos e sem pontas danificadas.

Para contribuir com essa rotina de cuidados, duas marcas investiram recentemente em tecnologias específicas que prometem dar um fim ao problema. Tem produtos novos chegando às prateleiras! A Dove acaba de lançar a linha “Reconstrução de Pontas Duplas” e a TRESemmé criou a “Split Remedy“. Ambas contam com o mesmo complexo reconstrutor, carregado com polímeros positivos e negativos que formam um gel. Assim que entram em contato com o cabelo, os produtos equilibram as cargas do cabelo. Esse processo cria uma cadeia que se contrai enquanto o cabelo seca, unindo as pontas novamente. Ufa!



A linha Dove Reconstrução de Pontas Duplas

Fotos: Divulgação

· Shampoo R$ 8,19* (200ml)

· Condicionador R$ 9,49* (200ml)

· Creme de tratamento R$ 13,25* (350 g)

· Tratamento reconstrutor de pontas duplas R$ 29,99* (28ml)

A linha TRE Semmé Split Remedy

Foto: Divulgação

· Shampoo R$ 12,79* (400 ml);

· Condicionador R$ 14,29 (400ml );

· Creme de tratamento R$ 13,69* (400ml );

· Ampola de tratamento de resgate R$ 17,29* (caixa com três unidades);

· Creme para pentear R$ 13,59* (300ml);

· Spray para pentear R$ 14,29* (150ml);

· Sérum reparador R$ 12,90*(30ml)

Com conteúdo de MÁXIMA

*Preços pesquisados em março/2013