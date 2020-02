Dossiê do óleo de ojon

O óleo de ojon vai deixar o seu cabelo mais hidratado do que nunca

Foto: Getty Images

O óleo queridinho da vez é o ojon, extraído da noz de uma palmeira caribenha. “O ojon conseguiu reunir todas as essências necessárias à saúde do fio em um único óleo”, explica Mônica Miguel, cabeleireira do espaço Juliana Paes Niterói (RJ). Ele consegue penetrar profundamente para tratar o fio de dentro para fora.

Dica: Combinar óleo de ojon com o de argan é exagero. Use um só de cada vez!

Veja como testar no seu cabelo

A diferença entre o ojon e o argan

O argan trata a fibra do cabelo de fora para dentro. Repara a cutícula e a escamação, dando maciez e leveza no toque. Já o ojon penetra mais profundamente no fio, tratando o cabelo de dentro para fora.

Frequência

Use de duas a três vezes por semana. “O excesso dele pode danificar os fios e deixá-los pesados”, afirma Mônica Miguel.

Benefícios

Nutrição, restauração e conservação.

Aplicação

Antes ou depois da escova, ou junto com o creme de hidratação. Também pode ser aplicado após o xampu: tire a umidade, deixe agir por 5 minutos, retire e passe o condicionador.

Indicação

Todo tipo de cabelo.

Efeito

Renova células e melhora a saúde do cabelo.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Dose óleo de ojon, Miskito, R$ 25,60*

2. Óleo de ojon, Hidran, R$ 19,90*

3. Mousse condicionante ojon, Cless, R$ 21,95*

4. Creme de hidratação óleo de ojon, Skafe Cosméticos, R$ 18,46*

Foto: Divulgação

5. Manteiga capilar óleo de ojon, Vita Seiva, R$ 15*

6. Máscara de óleo de ojon, Salvatore Cosméticos, R$ 37,50*

*Preços pesquisados em outubro/2013