Dome seus fios já e tenha um cabelo disciplinado

Foto: Getty Images

Fios que não quebram

Para deixar o cabelo mais resistente opte por creme para pentear com jaborandi na fórmula. “Esse componente tem propriedades que fortalecem os fios e dão brilho”, assinala Elias Correa, cabeleireiro do salão Elias Coiffeur. Turbine Adicione ao produto uma ampola de vitamina A, misture bem e aplique. Assim, seus fios ficarão muito mais vitaminados e sem o aspecto quebradiço. “A poderosa combinação deixa os fios mais fáceis de serem domados e com menos volume”, garante o especialista.

Sem ressecamento

Um creme para pentear com lanolina na composição é o ideal para cabelos secos. “A substância tem função hidratante”, afirma Elias. Turbine Acrescente no pote do próprio creme uma ampola de óleo de karité, que tem forte ação hidratante e vitamina E. O cabeleireiro completa: “É um antioxidante que trata os cabelos”.

Lisos mais lisos



Prefira usar sempre um creme para pentear com jojoba. “Ele amacia e hidrata profundamente, sendo ideal para fios escorridos”, explica Elias. Turbine Os efeitos da planta são intensificados quando você adiciona ao creme uma ampola de vitamina A ou E. Com a hidratação em dia, você terá cabelos ainda mais lisos.

Química suavizada

Seja qual for a química que tenha em seus cabelos (tintura, luzes, progressiva, etc…), você precisa ter sempre à mão produtos que mantenham as madeixas hidratadas e disciplinadas. E essa é a função da macadâmia, uma espécie de noz originária da Austrália. Por isso, é aconselhável comprar cremes para pentear com o ingrediente. Turbine Você deve adicionar ao creme uma ampola de proteína hidrolisada. Assim, intensifica a ação da macadâmia, que facilitará na hora em que você for domar os fios. “A substância ainda ajudará a reconstruir a fibra capilar, dando mais vida ao cabelo”, diz Elias.

Enrolado controlado

O maior problema em tratar esse tipo de fio é fazer com que os cachos, por menores que sejam, fiquem alinhados e definidos. “Use creme para pentear que tenha manteiga de karité”, orienta o cabeleireiro. Dessa maneira, você controla os fios mais facilmente. Turbine Uma vez que a manteiga de karité tem essa função, nada melhor que aumentar ainda mais seu efeito. Você pode comprar uma ampola com a substância e despejar no pote do seu creme. “Assim, garantirá profunda hidratação e definição para os cachos”, finaliza Elias.

Aplicação certa

Confira como aplicar o creme para pentear de um jeito mais eficiente:

Fios oleosos e normais: passe no cabelo sem alcançar a raiz, para não aumentar a oleosidade.

Cabelos secos: aplique na raiz e nas pontas.

Madeixas enroladas: passe nos fios sem tocar a raiz e, em seguida, amasse com uma toalha para definir melhor os cachos.