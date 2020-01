Do pixie ao long bob, os seis cabelos mais bacanas das famosas

Bateu aquela vontade absurda de mudar o corte? Então, inspire-se nestas beldades e copie os modelos mais legais do momento. Tem opção para todo gosto.

ATUAL

Sophie Charlotte está com um dos cortes mais legais da temporada, o swag – feito em camadas, com franja emoldurando o rosto e efeito bagunçado.

MODERNA

Para quem já ostentou uma vasta cabeleira cacheada, este carrê repicado e platinado deu uma bela dose de modernidade a Taylor Swift. Ficou maravilhosa!

SEXY

A top Rosie Huntington-Whiteley ficou ainda mais linda com esta variação do bom – e já quase velho – long bob, repicado a partir da altura das orelhas e com as pontas desfiadas.

CLÁSSICA

A diva Juliana Paes cortou as madeixas com o cabeleireiro Tiago Parente, do Rio de Janeiro, para viver no cinema o papel que originalmente foi de Sonia Braga em Dona Flor e Seus Dois Maridos. Comprimento médio e bastante elegante.

OUSADA

Despois da fase descolorida, Sophia Abrahão ficou morena, mas continua lindíssima com seu supercurto e superousado.

CHIQUE

Com os cabelos curtinhos já há bastante tempo, a atriz hollywoodiana Michelle Williams costuma variar, de tempos em tempos, no tamanho da franja, o que ajuda a dar vida nova a seu corte. A franja alongada que ela tem usado ultimamente é chiquérrima e cria um belo desenho no rosto.