Dicas para prevenir e controlar a caspa

A caspa não tem cura, mas é possível controlar sua manifestação

Foto: Getty Images

Quem sofre com caspa, também chamada de dermatite seborreica, sonha com uma solução para os pontinhos brancos que criam um aspecto sujo no cabelo. “Ainda não há cura, mas muitas maneiras de prevenir e controlar sua manifestação”, afirma o médico tricologista, especialista em cabelos, Ademir Jr., de São Paulo. “A inflamação do couro cabeludo atinge mais quem tem predisposição, como genética e tendência à pele oleosa. Também pode se desencadear por fatores externos e até em situações de estresse”, diz a dermatologista Camila Ciarleglio, de São Paulo.

A solução

Resíduos de condicionador na raiz e uso equivocado de produtos, como um xampu indicado para fios secos, enquanto se tem oleosos, são causas comuns. “É importante só lavar o cabelo com água morna ou fria, aplicar cremes do meio dos fios para as pontas e não dormir com eles molhados”, diz Camila. A principal estratégia está nas prateleiras das perfumarias. Para os especialistas, rótulos específicos para tratar caspa, como xampus e tônicos, são eficazes e devem ser usados sempre por quem tem quadro crônico ou quando há manifestação. Se a descamação continuar, é hora de ir ao médico. “Tônicos e até cápsulas de minerais, como zinco e selênio, são opções”, diz Ademir Jr.

De olho no rótulo

Os produtos específicos têm ativos que controlam a oleosidade do couro cabeludo, como mentol, ácido salicílico, cetoconazol e zinco. Diferentemente do que as pessoas temem, a dermatologista Camila Ciarleglio explica que eles não ressecam os fios. “A versão dois em um é prática, mas aplicar um produto de cada vez diminui o risco de errar no uso”, diz o tricologista Ademir Jr.

Sugestão de produtos

Fotos: Divulgação

1. Tônico dermo Anticaspa, Vichy, R$ 46,90*

2. Xampu Anticaspa Mentol Refrescante, Head & Shoulders, R$ 8,99*

3. Condicionador Nutritivo Crescimento e Força, Clear, R$ 8,14*

4. Condicionador Tratamento Anticaspa, C.Kamura, R$ 18,80*

Fotos: Divulgação

5. Exfoliante para o couro cabeludo Tea Tree Hair and Scalp Treatment, Paul Mitchell, R$ 80*

6. Tônico Anticaspa Bain Exfoliante Hydratant, Kérastase, R$ 80*

7. Xampu Microexfoliante Kerium Anticaspa, La Roche-Posay, R$ 45*

8. Nutriconcentrado contra caspa Innéov Sensicap DS, 30 cápsulas, L’Oréal, R$ 104,90*

*Preços pesquisados em dezembro/2012