Dicas para pintar o cabelo em casa

Para saber qual a cor ideal, escolha sempre um tom mais claro do que você quer usar

Foto: Dreamstime

Você pinta o seu cabelo em casa?

Quase 80% das mulheres tingem o cabelo em casa, segundo dados de um grande fabricante de tintura. Se você é uma delas, siga estas dicas para não errar na aplicação e tirar melhor proveito do produto:

O primeiro passo é escolher uma coloração na tonalidade desejada. Uma boa dica para acertar a nuance é eleger um tom mais claro que o que você quer usar. Isso porque nosso cabelo nunca é tão escuro quanto ele aparenta. Mais: se você não gostar do resultado, é mais fácil escurecer do que clarear.

Depois, faça o teste de sensibilidade na dobra do braço com 24 horas de antecedência, para saber ser você tem alergia à química. Não lave a cabeça antes da aplicação, pois a oleosidade natural protege o couro cabeludo. Agora siga o passo a passo para uma tintura uniforme:

1. Proteja a pele que contorna a raiz do cabelo com um hidratante facial. Espalhe-o na testa, nas laterais, na nuca, em cima e atrás das orelhas.

2. Passe a mistura no comprimento, massageando os fios como se estivesse aplicando xampu. Deixe a raiz (quatro dedos) por último.

3. Agora, sim, aplique a tinta na raiz, do centro do couro cabeludo para baixo, cobrindo a área que não recebeu a tintura. Espere o tempo de ação recomendado pelo fabricante.

4. Enxágue os fios no chuveiro até a água ficar transparente.

Não fique em dúvida!

Tudo o que você sempre quis saber sobre tintura e não tinha a quem perguntar…

1. A coloração permanente estraga os cabelos?

Se for uma tintura de boa qualidade e usada de maneira correta, não. Atualmente, as colorações possuem em sua composição proteínas da seda que dão brilho e maleabilidade. Porém, quando o cabelo está ressecado ou com pontas duplas, ele pode acabar quebrando. Por isso, depois de tingidos, faça hidratações a cada 15 dias e no dia a dia use xampu específico para cabelos coloridos.

2. A tintura clara clareia qualquer cabelo?

Não. Se você tem cabelo castanho-escuro e quer deixá-lo louro, uma grande mudança, é preciso fazer uma descoloração e depois aplicar a tinta. Se o cabelo já é claro e nunca foi pintado antes, é possível abaixar alguns tons só com a tinta. Mas lembre-se: tinta não clareia tinta. Por isso, se o cabelo já passou por alguma coloração, apenas a tintura não adianta.

3. Fazer luzes estraga menos o cabelo?

Não. O processo das luzes é mais intenso, pois envolve um clareador (que atua apenas em cabelos naturais) ou mesmo um descolorante (que contém amônia).A tintura, por sua vez, tem vários hidratantes em sua fórmula que balanceiam a ação agressiva do processo. Depois da descoloração, para minimizar os efeitos, os especialistas recomendam o uso de produtos com poder de hidratação.

4. Dá para relaxar ou alisar depois da coloração?

Antes de mais nada será preciso se certificar de que a fórmula dos dois produtos é compatível – e, isso, quem vai saber analisar é um profissional. Se a resposta for afirmativa, o indicado é dar um intervalo de trinta dias entre um processo e outro.

5. Como saber se a cor do meu cabelo ficará igual à da embalagem da tintura?

A cor final depende de vários fatores, principalmente do tom natural do cabelo. Por serem mais fáceis de cobrir, os fios claros costumam chegar ao tom da embalagem, desde que não tenham nenhum resíduo de uma coloração anterior. Por isso, o indicado é conferir a tabela de tonalidades (que vem nas embalagens de tintura) e, na dúvida, pedir a opinião de um especialista.

6. É possível para ficar loira em casa?

Procurar um profissional. Ele fará uma decapagem (remoção da coloração preexistente) e, depois,aplicará a tinta que mais se aproxime do seu tom natural (lembre-se de que tintura não clareia tintura).

7. O que quer dizer clarear um, dois ou três tons?

Significa passar gradualmente de uma cor mais escura para uma mais clara. Passar de um castanho-claro para um louro-escuro, por exemplo, é clarear um tom. Já do castanho-claro para o louro-claro, é descer três tons.

8. Não gostei da cor que passei. Posso aplicar outra por cima para ver se melhora?

Não vai adiantar, pois tintura não clareia tintura. Para conseguir algum efeito, será preciso fazer uma decapagem (tirar todos os pigmentos da coloração anterior) para depois reaplicar uma cor mais clara.

9. A cor da tintura será mais duradoura se eu deixá-la mais tempo no cabelo após da aplicação?

Depois de um certo tempo, as colorações permanentes não atuam mais, pois a cutícula já está saturada, explicam os especialistas em tintura. Porém, passar do tempo indicado nas instruções pode irritar o couro cabeludo e, em alguns casos, até causar a queda de cabelo. Já as tinturas sem amônia, como as semipermanentes e temporárias, continuam agindo, o que pode alterar o resultado da cor. Por isso, siga sempre as especificações.