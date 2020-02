Dicas para disfarçar os fios brancos

Os fios ficam brancos por causa do envelhecimento das células

Já reparou como está cada vez mais comum encontrar jovens com cabelo branco? Os fios ficam assim por causa do envelhecimento das células. Os melanócitos da raiz do pelo deixam de produzir melanina, e os fios perdem o pigmento. As causas podem ser estresse ou fatores genéticos. Ainda não há o que fazer para prevenir o problema, mas a indústria da beleza já criou saídas eficazes para esconder esses fios ou então assumi-los sem medo de parecer mais velha. Veja as dicas dos cabeleireiros Elias Corrêa, Luiz Cintra e Maurício Morelli para disfarçar – ou tratar – os fios brancos.

Quer assumir os brancos? Veja como fazer!

· O cabelo branco fica amarelado por causa da poluição, da nicotina, do suor e do sol. Uma solução para isso é usar produtos de cor roxa.

· O excesso de produtos desamareladores pode deixar os fios roxos. Resolva o problema lavando com xampu antirresíduos ou de limpeza profunda uma vez por semana.

· Textura diferente e ressecamento são as maiores queixas de quem tem cabelo branco. Para amaciá-lo, faça hidratações semanais em casa com produtos à base de cupuaçu e macadâmia.

· Assuma os brancos com cortes médios ou curtos, que rejuvenescem. Pomadas finalizadoras são ótimas opções para estilizar os fios, deixando-a mais jovem.

Quer cobrir os grisalhos?

· Tonalizante resolve o problema para quem tem pouco cabelo branco (menos da metade da cabeça). Mas cuidado: se ele for claro (como um loiríssimo), não resolve. Aliás, nem a coloração permanente!

· Mechas e reflexos ajudam a disfarçar os fios brancos com a vantagem de aumentar o tempo entre os retoques da raiz.

· Clarear os fios aos poucos evita um grande contraste entre a cor aplicada e os brancos, deixando-os disfarçados.

· Cabelo tingido elimina os brancos, mas resseca demais. Por isso, faça hidratações semanais ou quinzenais em casa e use produtos apropriados para fios tingidos.

· Bastão ou spray de retoque instantâneo disfarçam os fios brancos temporariamente. Escolha uma cor parecida com a sua natural e aplique na raiz. Leva apenas um minutinho! Lave para retirar.

Sugestão de produtos

1. Emulsão Condicionadora Violet, Alpha Line, R$ 22*

2. Máscara Brilho Prateador Violette, Le Cliqué Professionnel, R$ 65*

3. Retok Hair Color Stick, Anaconda Cosméticos, R$ 7*

4. Spray de Retoque Instantâneo, Aspa Cosméticos, R$ 20

5. Xampu Desamarelador, Amend, R$ 19*

6. Xampu Desamarelador, Tut Hair, R$ 15

7. Xampu Violet, Mediterrani, R$ 45,08

8. Retok Hair Liquid, Anaconda, R$ 12*

*Preços pesquisados em fevereiro/2013